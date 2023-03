Klötzer suchen engagierte Ehrenamtliche

Von: Monika Schmidt

Im Jahr 2013 wurden in der Amtszeit von Matthias Mann 30 Ehrenamtliche aus der Einheitsgemeinde geehrt. © Monika Schmidt

Engagierte Vereinsmitglieder oder Nachbarn sucht der Klötzer Ortschaftsrat. Aus den Vorschlägen sollen Kandidaten für den Eintrag ins Goldene Buch gefunden werden.

Klötze – Die Würdigung des Ehrenamtes soll in Klötze wieder mehr ins Blickfeld rücken. Während es in anderen Kommunen, zum Beispiel bei den Nachbarn in Oebisfelde, regelmäßig Festakte gibt, bei denen sich Bürger ins Goldene Buch eintragen können, ist diese Tradition in Klötze ein bisschen in Vergessenheit geraten.

Das soll sich in diesem Jahr ändern. Den Anstoß dazu gab bei einer Sitzung des Klötzer Ortschaftsrates Lothar Görg. Er fragte, ob es die Möglichkeit gibt, einen verdienten Bürger der Stadt ins Goldene Buch einzutragen? Das Ortschaftsratsmitglied sei von Einwohnern angesprochen worden, die auch schon einen Vorschlag für einen Kandidaten machten. „Zu meiner Zeit als Klötzer Bürgermeister wurde das noch gemacht“, erinnerte sich Klaus Ewertowski. Auch in der Amtszeit von Matthias Mann als Stadt-Bürgermeister hätten Ehrungen stattgefunden, wusste er. „Der Ortschaftsrat könnte vorschlagen, dass das 2023 für die Einheitsgemeinde als Ehrung gemacht wird“, regte Klaus Ewertowski an. Dann würde es einen Aufruf geben, um verdiente Einwohner für den Eintrag vorzuschlagen. Wenn es einen Antrag des Ortschaftsrates gibt, müsse der Stadtbürgermeister das aufgreifen und einen Aufruf für Vorschläge aus der Bevölkerung machen, erklärte Klaus Ewertowski das weitere Prozedere. Ein Gremium müsste gebildet werden, das die Vorschläge sichtet und im Anschluss würde zu einer kleinen Feierstunde eingeladen – „so könnte ich mir das vorstellen“, sagte Klaus Ewertowski.

Ortsbürgermeister Raimund Punke wollte sich bei der Stadt erkundigen, welche Möglichkeiten zur Ehrung es gibt und dann seinen Ortschaftsräten Bericht erstatten. Inzwischen ist Raimund Punke tätig geworden und hat einen Aufruf an die Einwohner von Klötze gestartet. Wenn ein Verein oder ein Verband ein „herausragendes Mitglied“ hat, das sich sehr für den Verein engagiert oder jemand seinen Nachbarn für würdig hält, geehrt zu werden, weil er sich für die Mitmenschen und seinen Ort einsetzt, können solche Personen dem Ortsbürgermeister mitgeteilt werden. „Die Ortschaft Klötze sucht Personen, denen man einmal für ihre Taten und ihren Einsatz danken sollte“, formuliert es Raimund Punke in seinem Aufruf. Vorschläge können bis zum 1. September gemacht werden. Der Ortschaftsrat wird dann aus den Vorschlägen auswählen und die Würdigung zum Tag des Ehrenamtes in seiner Ortschaftsratssitzung am 7. Dezember mit einer Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt vornehmen, kündigt der Klötzer Ortsbürgermeister an.