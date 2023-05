Klötzer Lösung für Müllproblem am Caravanplatz: Es wird öfter geleert

Von: Monika Schmidt

Übervoll: Die Camper sind weg, aber ihr Müll bleibt da. Das ist der Nachteil vom gut genutzten Caravanstellplatz in Klötze. © Schmidt, Monika

Die Camper verschwinden, der Müll bleibt da: Dass es rund um den Caravanstellplatz in Klötze häufig nicht ordentlich aussieht, sorgt in der Bevölkerung für Kritik.

Klötze – Der Caravanstellplatz am Klötzer Waldbad ist in die neue Saison gestartet und wird von vielen Wohnmobilfreunden aus Deutschland und der ganzen Welt angesteuert. Wenn die Camper Klötze verlassen, bleibt ihr Müll da.

Das sorgt dafür, dass die beiden Mülleimer, die die Stadt an der Kirschenallee neben den Sitzgruppen aufgestellt hat, stets übervoll sind. Die Kritik an den Zuständen ist groß. Im jüngsten Stadtrat brachte Einwohnerin Monika Gille das Thema zur Sprache. „Ich bin geschockt über die Zustände“, berichtete sie von einem Spaziergang. Nicht nur, dass die Papierkörbe randvoll waren: „Da lagen Tüten mit nicht gegessenen Lebensmitteln, alles ist verdreckt“, berichtete sie den Stadträten. Auch entlang der gesamten Schützenstraße seien die Zustände sehr schlimm. „Das sieht katastrophal aus“, sagte die Klötzerin. Nicht nur die aufgestellten Mülleimer seien randvoll, auch in den Seitenbereichen der Straße lag viel Dreck. „Wer ist da zuständig für die Reinigung?“, wollte Monika Gille von Bürgermeister Uwe Bartels wissen. Um die Zustände am Caravanstellplatz zu verbessern, schlug sie vor, dort größere abschließbare Container aufzustellen, in denen die Camper – gegen eine kleine Gebühr – ihren Müll entsorgen können. „Wenn wir den Container offenlassen, entsorgen da auch die Einwohner ihren Müll“, befürchtete Uwe Bartels. Werden die Container verschlossen, würde der Müll einfach daneben gestellt, vermutete er. Das Problem ist bei der Stadt bekannt. Eine richtige Lösung sei aber noch nicht gefunden worden. „Gerade an dem Feiertagswochenende war der Stellplatz stark frequentiert“, wusste der Bürgermeister. Anschließend wurden die Mülleimer sofort von der Stadtwirtschaft geleert, berichtete er. Doch nur wenige Tage später waren sie wieder voll und die Tüten wurden neben die Eimer gestellt. „Es ist eine Unsitte, daran müssen wir arbeiten“, betonte Uwe Bartels. Die Idee mit verschließbaren Containern sei zwar gut, würde aber letztendlich auch nicht zum gewünschten Erfolg führen, vermutete er. Der Bürgermeister ärgert sich auch selbst über den vielen Müll, der abgeladen wird. Bis es eine andere Lösung gibt, hat er die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft aufgefordert, die Mülleimer am Caravan-Stellplatz öfter als bisher zu leeren.