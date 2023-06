Klötzer Kleingärten unter Wasser

Von: Monika Schmidt

Die Kleingärtner aus Klötze sind ärgerlich, weil zum wiederholten Mal die Beregnungsanlage der Milcherzeugergenossenschaft nicht nur das Feld, sondern auch die Gärten bewässert hat. © Monika Schmidt

Statt Weg ein See, ein grüner Film auf Teich und Pool und Dreck auf den Autos, der nicht mehr weggeht. Weil eine Beregnungsanlage nicht nur das Feld, sondern auch Kleingärten in Klötze beregnete, sind die Kleingärtner richtig sauer.

Klötze – „So geht das einfach nicht.“ Die Nutzer der Kleingärten zwischen der Poppauer und der Salzwedeler Straße in Klötze sind ärgerlich. Und zwar richtig. Zum wiederholten Mal wurden ihre Gärten geradezu überschwemmt, weil die Beregner des gegenüberliegenden Getreidefeldes nicht richtig eingestellt waren. Denn nicht nur das Getreide wurde ausgiebig gesprengt. Auch der Feldweg und die folgenden, tieferliegenden Gärten. „Das war richtig schlimm“, sagen die Gärtner übereinstimmend. Michael Jedinski hat seine Gartennachbarn zum Termin mit der AZ zusammengetrommelt. Mehrere von ihnen haben sich auch schon direkt bei der Klötzer Milcherzeugergenossenschaft (MEG), die die Getreideflächen bewirtschaftet, beschwert. Daniel Paul, Leiter der Pflanzenproduktion, machte sich am Wochenende selbst vor Ort ein Bild. Doch zufrieden sind die Kleingärtner nicht. „Seit 20 Jahren gibt es diese Probleme immer wieder“, berichtet Michael Jedinski. „Das ist schon ein Dauerzustand.“ – im Sommer, wenn die Felder beregnet werden. Und im Herbst, wenn sie abgeerntet sind, weil dann Regen und Schlamm das abschüssige Gelände bis in die Kleingärten entlanglaufen. „Die müssen eine Rinne pflügen“, erklärt Uwe Schiller. So könnte verhindert werden, dass der Acker bis in die Gärten läuft. „Zu Fuß gab es kein Durchkommen“, beschreiben die Kleingärtner, was sich Anfang Juni abgespielt hat. Die Regner ließen es kontinuierlich auf den Weg tropfen. Riesige Pfützen verwandelten sich zu einem einzigen See, den die Kleingärtner zu Fuß gar nicht mehr passieren konnten. Die einen konnten ihren Garten nicht erreichen, die anderen waren im Garten vom Wasser eingeschlossen. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben tiefe Krater im Feldweg, so dass auch mit dem Auto kaum ein Durchkommen zu der Anlage ist. „Ich sehe ja ein, dass die Felder beregnet werden müssen“, sagt Michael Jedinski. Aber es könne nicht sein, dass die Pferde auf der Nachbarweide geduscht werden. „Meine Frau ist auch ganz nass geworden, als sie in den Garten wollte“, sagt Wilfried Glupe. „Wer auf dem Weg geht, wird nassgespritzt. Und das Sprühzeug läuft in den Pool und den Kaffeebecher“, ergänzt Frank Köppen. „Das ist eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen“, empört sich Michael Jedinski. Er musste das Heu auf der kleinen Wiese vor dem Garten vor dem Regen retten, wo es zum Trocknen ausgebreitet lag. Wegen des falsch eingestellten Beregners musste er das Heu zusammenraffen und nach dem Ende des Dauerregens wieder ausbreiten. Unnötige Arbeit, die statt mit Technik mit der Hand erledigt werden musste. Den empörten Kleingärtnern geht es nicht um eine Entschädigung oder einen finanziellen Ausgleich. Sie wollen, dass das Beregnen ihrer Flächen ein Ende hat. „Wir wollen, dass das aufhört“, sagen sie übereinstimmend. Außerdem machen sie sich Sorgen, dass das Wasser nicht ganz sauber ist. Es stammt schließlich aus der Immekather Kläranlage. „Im Wasser ist nichts Bedenkliches“, sagt Daniel Paul, Leiter der Pflanzenproduktion bei der Klötzer Milcherzeugergenossenschaft, auf AZ-Anfrage. Er hat sich gleich am Wochenende mit den Gärtnern getroffen. „Es ist immer schwierig, wenn der Wind sich dreht, während die Beregnungsanlage läuft“, erklärt er. Dann könne sie nicht so schnell abgestellt werden. 12 oder 24 Stunden läuft die Anlage am Stück. Daniel Paul verspricht aber, dass beim nächsten Mal noch besser aufgepasst wird, damit der Weg und die Gärten nicht so nass werden. Die Anlagen laufen nicht jeden Tag und die Saison sei schon fast vorbei, sagt Daniel Paul. Bald wird die Braugerste geerntet. „Unser Anbauplan fürs nächste Jahr steht schon“, informiert er weiter. Deshalb kann der Leiter der Pflanzenproduktion versichern, dass es die Probleme im nächsten Sommer nicht geben wird. Denn dann wird die Fläche so bewirtschaftet, dass sie gar nicht beregnet werden muss, kündigt er an. Und er beruhigt die Kleingärtner zur Wasserqualität. „Bis auf die Zeit vom 15. Mai bis 15. September wird das Wasser in die Jeetze eingeleitet“, verweist er darauf, dass die Qualität nicht so schlecht sein kann. Nur während der Sommermonate wird das Abwasser aus der Kläranlage auf den Feldern verregnet.