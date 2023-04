Klötzer Jugendliche sind nach zwei Kursen fit in Erster Hilfe

Von: Monika Schmidt

Die Jugendlichen übten die Herzdruckmassage. © Monika Schmidt

Fit in Erster Hilfe sind die Klötzer Jugendweihlinge. Der Klötzer Jugendweiheverein hatte den Erste Hilfe-Kurs erstmals in sein Vorbereitungsprogramm aufgenommen. Das kam gut an.

Klötze – Niemand wünscht sich, dass er in die Situation kommen muss, um Erste Hilfe zu leisten. Wenn es doch passiert, sind die Klötzer Jugendweihlinge bestens vorbereitet.

An zwei Tagen drehte alles um das Thema Erste Hilfe. Das ABC dafür vermittelten Ingo Stadach und Johannes Ottermann, der sich mit der privaten Erste-Hilfe-Schule selbstständig gemacht hat. „Ich will das anders machen, als die anderen“, so der Ansatz des Notfallsanitäters und Erste-Hilfe-Ausbilders aus dem Landkreis Celle für seinen Unterricht. Bei seinem Kurs in Klötze traf er genau den richtigen Ton, um die Jugendlichen zum Mitmachen zu motivieren. Und er ließ ihnen Zeit, zwischendurch in den sozialen Medien mitzuteilen, was sie gerade lernten. Nach viel Theorie am Vormittag wurde am Nachmittag praktisch geübt: die stabile Seitenlage und die Herzdruckmassage musste dabei jeder Teilnehmer vormachen. Ansonsten reicht die Anwesenheit, um den Lehrgang für betriebliche Ersthelfer, Teamer und Führerscheinanwärter zu bestehen. Dass die Teilnahmebescheinigung bei der Anmeldung für den Führerschein gilt, war für viele der Jugendlichen ein Anreiz, sich in den Osterferien einen ganzen Tag lang mit vielen Informationen füttern zu lassen.

Johannes Ottermann vermittelte das Wissen dabei mit vielen praktischen Beispielen und eigenen Erfahrungen, so dass es trotz langem Zuhörens nie langweilig für die Jugendweihlinge wurde. „Ruhe bewahren und erst einmal tief durchatmen, das ist das Wichtigste bei der Ersten Hilfe“, erklärte Johannes Ottermann den Jugendlichen beim Kurs in der Gaststätte des Altmarksaals. Organisiert hatte die beiden Veranstaltungen der Klötzer Jugendweiheverein. Das Angebot war eine Premiere im Programm, die gut angenommen wurde. Ob die Jugendlichen dem Ausbilder richtig zugehört hatten, wurde beim Reanimieren an den Puppen genau überprüft. Denn sie zeigten digital an, ob genügend Druck auf den Brustkorb gegeben wird und ob beim Beatmen mit Beutel und Maske genügend Sauerstoff ins Gehirn gepumpt wurde. Es benötigte nur einen Moment, bis die jungen Ersthelfer zu den vorgespielten Hammerschlägen, die den Takt für die Herzdruckmassage vorgaben, den passenden Rhythmus gefunden hatten. „Das habt ihr prima gemacht“, lobte Johannes Ostermann nach dem ersten Durchgang.