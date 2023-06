Klötzer Betreuungsforstamt greift ein: Kiefernborkenkäfer bedrohen den Wald

Von: Monika Schmidt

Teilen

Braune Kronen und trockene Stämme: Den Kiefern im Klötzer Forst geht es schlecht. © Betreuungsforstamt Westliche Altmark

Verschiedene Kiefernborkenkäfer verbreiten sich rasant in den altmärkischen Wäldern. Das Betreuungsforstamt aus Klötze greift jetzt ein, um den Wald zu retten. Befallene Bäume, auch aus Privatbesitz, werden sofort entfernt.

Klötze – Der Wald ist in Gefahr. Und Helmut Jachalke, Leiter des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark, in großer Sorge, wenn er die braunen Kronen der Kiefern und trockene Bäume betrachtet. „Das zieht sich durch den gesamten Kreis“, hat er beobachtet. Besonders entlang der B 71 und im Klötzer Forst stehen große Bestände mit trockenen Kiefern. „Sie sind von verschiedenen Kiefernborkenkäfern geschädigt“, erklärt der Klötzer Forstamtsleiter. „Fünf Jahre Trockenheit und Stürme“ hätten den Bäumen arg zugesetzt. Wenn dann noch umgefallene Bestände nicht rechtzeitig aufgearbeitet wurden, haben die Schädlinge ein leichtes Spiel. „Von einem Baum breiten sich die Kiefernborkenkäfer auf 25 andere Bäume aus“, informiert Helmut Jachalke. „Im nächsten Jahr sind es dann schon 25 mal 25 Bäume“, rechnet er vor. Deshalb müsse dringend gehandelt werden. Das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt, zu dem auch das Klötzer Betreuungsforstamt gehört, hat bis zum Jahresende umfassende Waldschutzkontrollen und -maßnahmen in den Kiefernbeständen des Altmarkkreises geplant. „Stichprobenartige Kontrollen weisen schon jetzt auf einen großflächigen Befall der Kiefernbestände mit wesentlichen Schäden hin“, so Helmut Jachalke weiter. Wird nun bei einer Kontrolle ein Baum festgestellt, der vom zwölfzähnigen oder sechszähnigen Kiefernborkenkäfer befallen ist, „wird er unverzüglich eingeschlagen und der Stamm fachgerecht behandelt, um eine drohende Massenvermehrung der Käfer zu verhindern“, kündigt der Forstamtsleiter an. Betroffen sind dabei nicht nur die Landeswälder, sondern auch der Privatwald. Paragraf 16, Absatz 5, des Landeswaldgesetzes ist die Grundlage dafür. „Da eine einzelbaumweise Maßnahme stattfindet, sind keine dauerhaften Auswirkungen auf die Bestände zu erwarten.“ Wenn private Waldbesitzer Fragen zu den Maßnahmen haben, können sie sich unter Tel. (0 39 09) 40 20 an das Klötzer Forstamt wenden. Das Forstamt versuche zwar, alle Waldbesitzer direkt anzusprechen, es könne aber sein, dass nicht alle erreicht werden. „Wenn nichts passiert, gibt es ein langsames Waldsterben“, befürchtet Helmut Jachalke. Das würde zwar langsamer als im Harz verlaufen, die Kiefernbestände in der Altmark aber dennoch nachhaltig schädigen. Deshalb ist wichtig: „Die Bäume müssen schnell weg.“ Das Land musste aktiv werden und auch einen Eingriff in die Privatwälder planen. Der Forstamtsleiter hat Verständnis dafür, dass es nicht allen privaten Waldbesitzern gelungen ist, die Sturm- und Trockenheitsschäden der vergangenen Jahre sofort aufzuarbeiten. Die schnelle Ausbreitung der Borkenkäfer zeige aber, wie wichtig diese Maßnahmen sind. „Da, wo der Käfer präsent ist, müssen wir handeln“, so Jachalke. Allerdings sei auch dies „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, denn auch das Forstamt könne nicht auf einen Schlag alle Bäume erreichen. Dennoch hofft der Forstamtsleiter, so den Großteil der Kiefern, die in der Altmark als „der Brotbaum des kleinen Mannes“ gelten, retten zu können.