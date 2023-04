Chronisten helfen bei der Forschung

Von: Monika Schmidt

Artikel über das Kriegsende 1945 aus dem Archiv der Klötzer Altmark-Zeitung halfen dem Niederländer bei seinen Recherchen. © Monika Schmidt

Noch ungeklärt ist die Geschichte von 60 sowjetischen Kriegstoten, die in Amersfoort in den Niederlanden auf einem Ehrenfriedhof begraben sind. Die Klötzer Ortschronisten und die Altmark-Zeitung unterstützen die Forschung.

Klötze – „Es ist ein Mosaiksteinchen zum anderen gekommen“, berichtet der Klötzer Ortschronist Bernd Granzow. Nach der Klötzer Bibliothek und der Altmark-Zeitung hatten auch die Klötzer Ortschronisten Besuch von Arjen Dijksman aus den Niederlanden. Er forscht zum Verbleib von sowjetischen Kriegsopfern, die im April oder Mai aus Klötze in die Niederlande gebracht wurden. Der Niederländer aus Amersfoort, der als Freiwilliger für einen sowjetischen Ehrenfriedhof in seinem Heimatort forscht, untersucht die Geschichte von 60 Kriegsopfern aus der ehemaligen Sowjetunion, die auf dem Friedhof begraben sind. Bislang ist nur wenig über ihre Herkunft und ihre Geschichte bekannt, deshalb war Arjen Dijksman vor einigen Tagen in Klötze. Denn er vermutete, dass die 60 Kriegsopfer zuvor in einem Gefangenenlager oder Lazarett in Klötze waren und dann von den Amerikanern mit in Richtung Westen genommen wurden. Unsicher ist, ob die Kriegsgefangenen dabei noch lebten oder, wie Dijksman zunächst vermutete, tot mitgenommen wurden. „Eine Möglichkeit ist, dass die Kriegsgefangenen aus Altengrabow evakuiert wurden und aus Schwäche in das damalige amerikanische Field-Hospital in Klötze kamen“, vermutet Arjen Dijksman nun. Laut seiner Recherchen fand die Evakuierung am 4. Mai 1945 statt. Das Field-Hospital ist am 6. Mai in die Nähe von Wolfsburg verlegt worden. „Wegen der Dringlichkeit des Umzugs wurden sie möglicherweise als Gestorbene mitgenommen“, nennt Dijksman einer seiner Vermutungen. Es könnte aber auch sein, dass die Männer schon vorher in Klötze in Arbeitskommandos eingeteilt waren oder dass sie von den Todesmärschen der KZ-Häftlinge geschwächt nach Klötze gebracht wurden. Warum die Opfer dann aber nicht in Klötze bestattet wurden, sondern in aller Eile bis in die Niederlande mitgenommen wurden, kann sich Dijksman nicht erklären.