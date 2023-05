Klötzer Bibliothek öffnet rund um die Uhr

Von: Monika Schmidt

Teilen

Die Klötzer Bibliothek hat bald rund um die Uhr geöffnet. © Weisbach, Lea

Die Klötzer Bibliothek wird die erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt, die rund um die Uhr geöffnet hat. Die Digitalisierung beginnt in wenigen Tagen.

Klötze – Die digitale Bücherausgabe, die in der Klötzer Stadt- und Kreisbibliothek eingerichtet werden soll, nimmt Formen an. Die Stadt hat vom Land einen Zuwendungsbescheid für das Projekt Open Library bekommen.

Mit 58.000 Euro fördert das Land das Vorhaben im ländlichen Raum. Die Zuwendung kommt aus dem Corona-Sondervermögen zur Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken. Es handelt sich um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 80 Prozent, 20 Prozent muss die Stadt selbst aus Eigenmitteln beisteuern. Im Haushalt stehen dafür 14 000 Euro bereit. Da während des Corona-Lockdowns auch die öffentlichen Bibliotheken zunächst schließen und danach nur eingeschränkt erreichbar waren, haben sich Verwaltung und Bibliotheksleiterin Ilka Prager mit Möglichkeiten beschäftigt, wie Bücher auch ohne Personal ausgeliehen und abgegeben werden können. Das Projekt Open Library funktioniert wie ein 24-Stunden-Supermarkt oder das Rund-um-die-Uhr-Fitnessstudio.

Die angemeldeten Nutzer können unabhängig von Öffnungszeiten mit einem Code in die Bibliothek gelangen und sich dort Bücher aussuchen. Diese werden eingescannt und ausgeliehen. Ein System merkt sich genau, aus welchem Regal das Buch entnommen wurde und bucht die Ausleihe damit automatisch ein. Die Digitalisierung soll zügig umgesetzt werden, denn der Bewilligungszeitraum endet am 31. Dezember 2023. Dazu sind aber in der Klötzer Bibliothek einige Arbeiten nötig. Deshalb wird die Einrichtung vom 15. bis zum 22. Mai geschlossen, teilt Ilka Prager mit. Ab 23. Mai können dann wieder Medien vor Ort ausgeliehen werden. Bis dahin bittet die Bibliotheksleiterin die Nutzer, auf die bereits bestehenden Onlineangebote zurückzugreifen: Bücher und Zeitschriften können über die Onleihe schon jetzt rund um die Uhr entliehen werden. Die Verlängerung von Medien ist online über den Zugang zum digitalen Benutzerkonto möglich, ebenso kann über Freegal Musik gestreamt werden. Voraussetzung ist nur ein gültiger Bibliotheksausweis. Wenn die 24-Stunden-Bibliothek in Klötze eröffnet wird, wird sie die modernste und einzige Einrichtung in Sachsen-Anhalt sein, die dieses Angebot bietet. Weitere Einrichtungen, die nachziehen wollen, sollen die Erfahrungen der Klötzer Bibliotheksleiterin beim Aufbau und der Umsetzung der Open Library nutzen. Weil die Digitalisierung der Einrichtung die volle Aufmerksamkeit des Bibliotheksteams in Anspruch nimmt, wird es in diesem Jahr nur wenig Veranstaltungen in der Klötzer Bibliothek geben. So ist aktuell keine öffentliche Lesung geplant. Ilka Prager bittet dafür um Verständnis.