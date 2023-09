Klötzer Arbeitsgruppe PV-Anlagen vor der Auflösung: „Die Arbeit ist gemacht“

+ © Schmidt, Monika Die Klötzer Stadträte überlegen, ob ihre Arbeitsgruppe PV-Anlagen noch gebraucht wird. © Schmidt, Monika

Wird die Arbeitsgruppe PV-Anlagen des Klötzer Stadtrates nach dem Erstellen des Leitfadens noch gebraucht? Darüber gibt es Streit.

Klötze – Mal Ja, mal Nein – die Meinung der Ortschaftsräte in der Einheitsgemeinde Klötze geht beim Thema Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auseinander. Es gibt keine generelle Ablehnung oder Zustimmung. Für jedes einzelne Vorhaben wird in den betroffenen Ortschaftsräten neu abgestimmt.

Dabei entscheiden die Ortschaftsräte frei. Es spielt für sie keine Rolle, ob die Anträge dem Leitfaden, den sich der Stadtrat zu dem Thema gegeben hat, entsprechen. Das sorgte in der jüngsten Hauptausschusssitzung für eine Diskussion. Dort ging es um zwei Anträge für PV-Anlagen in Kusey. Einer davon war im Januar schon einmal Gegenstand der Diskussion und wurde vom Ortschaftsrat und daraus folgend auch vom Stadtrat abgelehnt. Nun ist der Antrag geändert worden und der Kuseyer Ortschaftsrat gab seine einhellige Zustimmung zu dem Vorhaben. Allerdings wurde die Arbeitsgruppe PV-Anlagen nicht erneut gehört, wie Henry Hartmann (CDU) im Hauptausschuss kritisierte. „Wenn der Plan geändert wurde, hätte die PV-Arbeitsgruppe vorher darüber beraten müssen“, erklärte er. Schließlich sei die Arbeitsgruppe nicht nur dazu gegründet worden, den Rahmen für die PV-Anlagen in der Einheitsgemeinde festzulegen, sondern auch, um zu prüfen, ob die Anträge diesem Leitfaden entsprechen. „Wir weichen davon jetzt komplett ab. Dann können wir die AG auch auflösen“, stellte Henry Hartmann fest. Er erinnerte an die Absprachen, dass jedes Projekt zuerst in der AG beraten werden sollte, bevor es an die Ortschafts- und Stadträte geht. „Wenn die Arbeitsgruppe nicht weiterarbeiten soll, muss sie aufgelöst werden“, forderte der Neuferchauer. Während der Kuseyer Ortsbürgermeister Norbert Nieder darauf verwies, dass sich das Projekt nur flächenmäßig verschoben habe, bezeichnete Henry Hartmann die Vorlage als einen komplett neuen Antrag. Bürgermeister Uwe Bartels argumentierte, dass der Antrag bereits im Stadtrat Thema war und deshalb nicht erneut in die AG gegeben wurde. Klaus Ewertowski (CDU) sprach sich dafür aus, die Arbeitsgruppe PV-Anlagen aufzulösen: „Sie hat ihre Arbeit erfüllt. Sie hat die Kriterien festgelegt und alles Grundsätzliche geklärt“, argumentierte der Stadtratsvorsitzende. Das Verfahren für die Antragstellung sollte gestrafft werden. Wenn Ortschaftsrat, Hauptausschuss und Stadtrat beraten, reiche es aus, um die Anträge auf den Weg zu bringen, begründete er seinen Antrag zur Auflösung der AG. Joachim Klabis (Linke) verwies darauf, dass die AG vom Stadtrat eingesetzt wurde und deshalb auch nur vom Stadtrat aufgelöst werden könne. Aber: „Ich bin nicht dafür, die AG aufzulösen“, machte er deutlich. Alexander Kleine (SPD) kündigte an, darüber erst in seiner Fraktion beraten zu wollen und dafür die Stimmen aus der Fraktion zu hören, die Mitglied in der AG sind. „Ich kann da so nicht drüber befinden“, so Kleine. Er erinnerte daran, dass zur Vorstellung einer PV-Anlage für Jahrstedt die Stadträte eingeladen wurden und wer wollte, sich dort informieren konnte. So könnte auch in Zukunft verfahren werden, schlug Alexander Kleine vor. Marco Wille (UWG) war dafür, den Vorschlag zur Auflösung der Arbeitsgruppe zunächst in den Fraktionen zu beraten. Dann könne der Stadtrat über eine mögliche Auflösung entscheiden. André Homeyer, Ortsbürgermeister aus Jahrstedt, findet die Arbeit der AG wichtig. „Die Anträge kommen gebündelt in die AG, die Mitglieder können den Müll aussortieren“, argumentierte er. Zudem würden die AG-Mitglieder die Fallstricke bei den Projekten kennen. „Deshalb sollten wir bei dem Verfahren bleiben“, wünschte sich der Jahrstedter. Eine Entscheidung zur Zukunft der AG könnte am 6. September im Stadtrat fallen. Der Hauptausschuss befürwortete den Antrag für das Projekt in Kusey einstimmig.