Klötzer Amtsleiter: Landrat hält sich in dem Fall bedeckt

mei Klötze / Salzwedel – In den Fall des Klötzer Ordnungs- und Bauamtsleiters Ulf Dittfach, der ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss zwei Unfälle verursacht hat, ist nun auch die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises Salzwedel involviert.

„Sollten sich Anhaltspunkte für mögliche Rechtsverstöße ergeben, erfolgt ein Einschreiten nach pflichtgemäßem Ermessen“, hält sich Landrat Michael Ziche bedeckt.

Er weist auf AZ-Nachfrage lediglich darauf hin, dass der Landkreis die Kommune „durch Information über ihre Rechte und Pflichten“ unterstütze. Die Zuständigkeit für diesen Fall liege aber beim Bürgermeister als Dienstvorgesetzten und oberster Dienstbehörde der Beschäftigten der Stadt Klötze. Die Kommunalaufsicht „bittet um Verständnis dafür, dass nähere Informationen im Hinblick auf die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens sowie das schutzwürdige Interesse des Ordnungs- und Bauamtsleiters nicht erteilt werden können“.

Dittfach äußerst sich nach wie vor nicht zu den Vorfällen, er ist weiterhin krank geschrieben. Sein Dienstherr, Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels, will ebenfalls keine Stellungnahme abgeben.

Indes werden im Raum Klötze Forderungen nach einer Suspendierung des Ordnungs- und Bauamtsleiters laut. Dittfach hat nach AZ-Informationen seit 2007 keinen Führerschein. Die Fahrerlaubnis wurde ihm damals, so ergaben AZ-Recherchen weiter, wegen Alkohols am Steuer entzogen.

Der 41-Jährige hatte am 3. Februar dieses Jahres bei Jiggel (Wendland) mit 1,31 Promille im Blut einen Unfall gebaut, bei dem eine 19-Jährige schwer verletzt wurde. Bereits am 20. Dezember vergangenen Jahres war er mit mehr als 1,5 Promille gestoppt worden, nachdem er mit seinem Mercedes rasant durch einen Kreisel in Klötze gefahren und über einen Bordstein gefahren war.