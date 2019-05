Klötze: Fachwerkschuppen gerät in Brand

Polizei vermutet zündelnde Kinder

+ © Schulze-Wührl Die Klötzer Feuerwehr hatte den Brand in dem Schuppen schnell gelöscht. © Schulze-Wührl

Klötze – Zu einem Schuppenbrand wurde die Klötzer Feuerwehr am Montagabend gerufen. Nach 17 Uhr war der Schuppen an der Salzwedeler Straße, der zu einem nach Polizeiangaben verwahrlosten Einfamilienhaus gehört, in Brand geraten.