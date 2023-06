Klötze als Leuchtturm in der Bibliothekslandschaft

Erste Open Library in Sachsen-Anhalt

© Monika Schmidt Jedes Teil der 30000 Medien in der Klötzer Bibliothek muss einzeln mit einem neuen Code versehen und eingescannt werden.

Erweiterte Öffnungszeiten, in denen servicefrei ohne Personal die Bibliothek besucht werden kann, soll es spätestens 2025 in Klötze geben. Bis dahin ist für das Leuchtturmprojekt im Land aber noch viel zu tun.

Klötze – Dass Sachsen-Anhalt in vielen Dingen Schlusslicht ist, findet Ilka Prager „deprimierend“. Die Leiterin der Klötzer Stadt- und Kreisbibliothek möchte dagegen etwas unternehmen und hat für das Land ein „Leuchtturmprojekt“ angeschoben: Die Klötzer Bibliothek wird als Erste in Sachsen-Anhalt in eine „Open Library“ umgewandelt.

Das bedeutet, dass die Einrichtung theoretisch ohne Personal rund um die Uhr öffnen könnte. Doch ein „24/7“ wird es nicht geben, wie Ilka Prager im AZ-Gespräch erklärt. So arbeite auch keine der Bibliotheken in den anderen Bundesländern, die das Programm schon umgesetzt haben. „Es geht darum, servicefreie Zeiten ohne Personal anzubieten“, erläutert die engagierte Klötzer Bibliotheksleiterin. Zeiten, in denen es zwar keine Beratung für die Nutzer gibt, sie aber dennoch die Angebote der Bibliothek nutzen können. Gerade für eine Region wie die Altmark, in der viele Leute zur Arbeit pendeln müssen, sei es wichtig, den Service auszuweiten, damit jeder die Chance auf Bildung hat, findet Ilka Prager. Bei einer kleinen Bibliothek, wie der in Klötze, in der nur noch zwei weitere Mitarbeiter beschäftigt sind – „Früher waren wir zu zehnt, volltags“ – müssen deshalb neue Wege gesucht werden, um dieses Angebot zu ermöglichen. Ilka Prager hat sich viele Bibliotheken angesehen. Ob Schleswig-Holstein oder Stuttgart, andere Bundesländer sind bei dem Thema schon viel weiter. Von deren Erfahrungen möchte die Klötzer Bibliotheksleiterin profitieren und lernen. Dennoch ist sie sich bewusst, dass es einige Zeit dauern wird, bis das neue Angebot einwandfrei läuft. Zur Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten der Bibliothek als Open Library hat Klötze vom Land 70 000 Euro als Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 14 000 Euro. Zuvor gab es bereits die Bewilligung von EU-Mittel mit einer 100-prozentigen Förderung von 90 000 Euro, mit denen der Bestand der Bibliothek mit RFID-Codes versehen wird. „Das ist richtig viel Arbeit“, erklärt Ilka Prager. Der Handbestand der Bibliothek umfasst etwa 30 000 Medien. Jedes einzelne Stück muss in die Hand genommen, mit einem Chip etikettiert und eingescannt werden. Anschließend müssen alle Datenbanken aktualisiert werden und zum Schluss wird ein neuer Server aufgebaut, der mit den Automaten kommuniziert. Denn künftig wird es in jeder Etage der Bibliothek eine Rückgabe- und eine Verbuchungsstation geben: Die Medien, die sich der Nutzer ausgesucht hat, werden auf die Station gelegt und automatisch auf das Benutzerkonto gebucht. Damit dies bald umgesetzt werden kann, hat Ilka Prager aktuell für sechs Wochen Hilfe von den beiden Auszubildenden aus dem Rathaus. In den ersten zwei Wochen haben sie, „mit Stand Montag 10 Uhr“, exakt 13 376 Medien konvertiert. „Das ist richtig harte Arbeit“, weiß Ilka Prager die Unterstützung zu schätzen. „Die beiden sind wie zwei fleißige Ameisen“, lobt sie.

Open Library bis 2025

Dennoch: Das Ziel, die Open Library zu eröffnen, liegt noch in der Ferne. „Wenn wir das bis 2025 schaffen, wäre das toll“, sagt Ilka Prager. Doch das ist noch eine Wunschvorstellung. Bis dahin müsse in der Bibliothek noch viel digitalisiert und umgebaut werden. Damit die Umstellung flott von der Hand geht, wird es immer mal wieder, so wie aktuell gerade bis zum 23. Juni, zu Schließungen der Einrichtung kommen müssen. Dafür hofft die Bibliotheksleiterin auf das Verständnis der Nutzer. Ebenso wie sie auf ihre Unterstützung hofft, wenn die Digitalisierung abgeschlossen ist. Denn bei Umfragen sollen die Nutzer dann sagen, welche Öffnungszeiten ihnen sinnvoll erscheinen. So könnte sich Ilka Prager eine verlängerte servicefreie Ausleihe zwischen 18 und 20 Uhr oder am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr beispielsweise als Ideen vorstellen.