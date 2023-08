„Der Tag hat nicht genug Stunden für mich“

Von: Monika Schmidt

Kirstin Knufmann beschäftigt in der Mehrzahl Frauen in ihrem Klötzer Unternehmen. Dafür gab es jetzt einen Preis. © Schmidt, Monika

Geschäftsführerin einer eigenen Firma, Rednerin zum Thema gesunde Ernährung, Algenexpertin bei der Europäischen Union, Autorin von Kochbüchern, Mutter und ehrenamtliche Trainerin: Kirstin Knufmann aus Klötze ist wahrlich eine starke Frau.

Klötze – „Wir haben gerade einen Preis gewonnen, als mitarbeiterorientiertes Unternehmen“, erzählt Kirstin Knufmann gleich als Erstes. Denn nicht nur sie, sondern neun weitere starke Frauen arbeiten in ihrem Unternehmen Pure Raw an der Klötzer Bergstraße. Dazu kommt ein Mann. Allen Mitarbeitenden bietet die Chefin familienfreundliche Arbeitsmodelle an, auf jeden passend zugeschnittene Arbeitszeiten.

So können gerade die Frauen im Team Arbeit und Familie gut miteinander verbinden. Dafür erhielt das Unternehmen das Landessiegel Sachsen-Anhalt „Hier fühle ich mich wohl“ von der Landesinitiative Fachkraft im Fokus. Die Preisverleihung in Magdeburg nutzten die Mitarbeiter von Pure Raw für einen kleinen Betriebsausflug. Bei dem Wettbewerb gab es eine anonyme Umfrage in der Firma, um zu ermitteln, „Wo stehen wir? Welche Wünsche haben die Mitarbeitenden?, erläutert Kirstin Knufmann. Ein gutes Betriebsklima ist ihr wichtig. Deshalb ist es auch selbstverständlich, dass ihr Hund Bodhi, der sie täglich ins Büro begleitet, sich bei allen im Team seine Streicheleinheiten abholt. „Das beruhigt und ist fürs Betriebsklima gut.“ „Die Alge die ein absolutes Trendthema, sie bietet Lösungsansätze für jedes Problem“, findet Kirstin Knufmann. Sie selbst ist an diesem Trend ebenfalls „nicht ganz unschuldig“. Neben den Algenprodukten, die sie in ihrer Firma Pure Raw neben anderen Artikeln für gesunde Ernährung vertreibt, ist die Powerfrau auch Autorin von Algenkochbüchern. Einige ihrer Rezepte nutzt sie für die neuen Algenkochkurse, die sie seit diesem Sommer anbietet. Die ersten beiden in der Algenfarm sind super angekommen. Kirstin Knufmann war überrascht, dass sich besonders viele Senioren angemeldet hatten und sich brennend für das moderne Thema interessierten. Die Altmärker fahren voll ab auf das Superfood. Die nächsten Termine hat Kirstin Knufmann aber in Großstädten: Kochen in Hamburg und ein Vortrag beim Gesundheitstag in Magdeburg. Die Mitarbeiter in ihrem kleinen Team sind sich bewusst: „Wir machen etwas Besonderes.“ Von Klötze gehen die Algen dann in die ganze Welt. „Beim Thema Algen gibt es eine europaweite Aufbruchstimmung, ebenso beim Thema pflanzliche Ernährung“, hat Kristin Knufmann beobachtet. Doch Firma und Familie reichen der Klötzerin nicht: Sie engagiert sich auch noch ehrenamtlich. Ganz neu ist ein sportliches Engagement bei den Klötzer Kampfsportlern. Dort bietet sie einmal in der Woche ein Hantelkrafttraining an. Sogar die Immekather Handballer haben bei ihr schon eine Schnupperstunde zum Trainingsauftakt absolviert. „Mein Tag hat nicht genug Stunden, um alle Aufgaben zu erledigen“, gibt Kirstin Knufmann zu. Gerade als Selbstständige muss sie ständig erreichbar sein, auch am Wochenende arbeiten. „Aber das soll nicht zu Lasten der Kinder gehen“, nimmt sie sich trotzdem genügend Zeit für die Familie. Dennoch: „Richtig abschalten kann man nie.“