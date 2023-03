Keine zusätzlichen Parkplätze

Von: Monika Schmidt

Teilen

Die Grünanlagen an der Gardelegener Straße in Klötze sollen bei der Sanierung erhalten bleiben. © Monika Schmidt

An den Nebenanlagen der Gardelegener Straße soll es keine Veränderungen geben, wenn die Straße selbst 2024 erneuert wird.

Klötze – Die nächste Großbaustelle in Klötze nimmt immer konkretere Formen an. „Die Maßnahme wird vorbereitet“, informierte Bürgermeister Uwe Bartels im jüngsten Stadtrat zum Ausbau der Gardelegener Straße in Klötze. Ein Ingenieurbüro, die Landesstraßenbaubehörde und die Stadt arbeiten dabei zusammen. Die Stadt ist für die Nebenanlagen zuständig, also für Regenwasserkanal, die Gestaltung der Plätze, die Straßenbeleuchtung und die Begrünung. Der Fördermittelbescheid für die Maßnahme liegt vor. Die Planung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, damit in 2024 gebaut werden kann. Ein Problem dabei ist die erforderliche Umleitung. Inzwischen hat es auf das Schreiben der Stadt an die Landesbehörde, in dem auf die Gewerbetreibenden und die Feuerwehr an der Straße aufmerksam gemacht wurde, eine Reaktion gegeben, berichtete Uwe Bartels. „Es gab eine Beratung im Rathaus, bei der verschiedene Varianten besprochen wurden“, teilte er mit. So soll der Bau der Landesstraße vom Ortseingang an der Tankstelle bis zur Einmündung der Großen Gartenstraße in drei Bauabschnitte unterteilt werden. „So lange wie möglich soll die Durchfahrt gewährleistet sein“, kündigte Uwe Bartels nach den Gesprächen an. Wenn eine Vollsperrung nötig werde, werde es zumindest für die Feuerwehr eine Ausweichmöglichkeit geben, so die bisherige Planung. Bei der Gestaltung der Nebenanlagen und Plätze im Bereich der Gardelegener Straße sind aktuell keine Veränderungen vorgesehen, informierte Uwe Bartels im AZ-Gespräch weiter. So sollen die vorhandenen Parkflächen vor den Grundstücken ebenso erhalten bleiben wie die bepflanzten Bereiche. Neue Parkplätze sind nicht vorgesehen. Dafür soll über eine neue und pflegeleichtere Bepflanzung an einigen Stellen der Klötzer Durchgangsstraße nachgedacht werden, deutete der Bürgermeister eine mögliche Veränderung an. In den bisherigen Sträuchern, vor allem im Kurvenbereich gegenüber der Einmündung zur Neustädter Straße, fangen sich schnell Blätter und Unrat.