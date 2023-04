Mehr Arbeit für den Kleingartenverein

Keine Tafelgärten mehr in Klötze

Von: Monika Schmidt

Weil das Jobcenter umstrukturiert hat, gibt es in diesem Jahr keine Maßnahmen, um die Tafelgärten zu bewirtschaften. Vereinsmitglieder vom Friedensberg wie Christian Gebühr übernehmen die Arbeit zusätzlich zu ihren Gärten. © Monika Schmidt

Auf den Klötzer Kleingartenverein Friedensberg kommt in diesem Jahr mehr Arbeit zu. Aufgrund von Umstrukturierungen des Jobcenters gibt es 2023 keine Tafelgärten in Klötze.

Klötze - Aus allen Wolken gefallen ist der Vorstand des Klötzer Kleingartenvereins Friedensberg, als er vor wenigen Tagen die Nachricht erhielt, dass es in diesem Jahr keine Maßnahme für die Tafelgärten in Klötze geben wird. Seit mehr als zehn Jahren werden einige Gärten in der Anlage am Friedensberg im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bewirtschaftet. Die Ernte wird der Salzwedeler Tafel mit ihren Außenstellen in Klötze und Jahrstedt zur Verfügung gestellt. Gerade im Sommer kam so ein reicher Gabentisch an frischem Obst und Gemüse für die Nutzer der Tafel zustande.

Neuausrichtung der strategischen Arbeit

Für den Kleingartenverein wiederum bedeutete die Maßnahme, dass es weniger Leerstand in der Anlage gibt und die Gärten während der Saison ab April gepflegt und bewirtschaftet wurden. Das ist nun vorbei. Wie Iris Fuchs, Pressesprecherin des Klötzer Jobcenters, auf AZ-Anfrage bestätigt. Sie erklärt: „Mit Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 erfolgte eine Neuausrichtung der strategischen Arbeit der Jobcenter.“ Neben Maßnahmen zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt „setzt das Bürgergeldgesetz einen Schwerpunkt auf Qualifizierung und berufliche Weiterbildung arbeitsloser Leistungsbeziehender.“ Deshalb konnten nicht mehr alle Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes aus dem Vorjahr in die Planung für 2023 eingehen, informiert sie weiter. Betroffen davon sind die Tafelgärten in Klötze, während es aber in Kalbe und Salzwedel weiter Tafelgärten gibt. Ob in Klötze keine Arbeitskräfte für die Gärten zur Verfügung standen, kann die Pressesprecherin nicht beantworten: „Da sich die Anzahl möglicher Teilnehmender je nach Region stark unterscheidet, ist eine pauschale Aussage nicht möglich“, so Iris Fuchs weiter.



Mehr Arbeit für den Kleingartenverein

Auf den Vorstand des Klötzer Kleingartenvereins am Friedensberg kommt somit zusätzliche Arbeit zu. Denn die Kleingärtner haben entschieden, dass die bisherigen sechs Tafelgärten nicht brach liegen sollen, sondern weiter bewirtschaftet werden. Die Arbeit übernehmen Freiwillige aus dem Verein, zusätzlich zu ihren eigenen Gärten. Pflanzen werden wie bisher gesponsert, zum Beispiel von Klaus Richter. Kartoffeln zum Pflanzen gab es aus dem Tierpark. Denn es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben: Die Ernte, die die Helfer nicht selbst verbrauchen können, wird für die Tiere im Klötzer Tiergehege zur Verfügung gestellt, ebenso wie die freien Rasenflächen, die als Grünfutter für den Tierpark abgemäht werden.



Freie Gärten gibt es laut Auskunft des Vereinsvorsitzenden Frank Martin auf dem Friedensberg dennoch genügend, die Zahl ist inzwischen zweistellig. Wer sich für einen freien Garten samt Laube interessiert, kann sich an ihn oder ein anderes Vorstandsmitglied wenden.