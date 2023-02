Kita-Personal war in Klötze kein Thema

Von: Monika Schmidt

Die Neugeborenen aus dem zweiten Halbjahr 2022 und ihre Eltern wurden von Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels begrüßt. © Monika Schmidt

Was die Stadt Klötze im Bereich der Kindereinrichtungen renovieren will, erzählte Bürgermeister Uwe Bartels den Eltern bei der Babybegrüßung. Zur engen Personalsituation in den Kitas gab es aber keine Informationen.

Klötze – Gab es Anfang Februar noch heftige Kritik von Kita-Eltern und Ortschaftsräten an der engen Personalsituation im Kita- und Hortbereich in Klötze, war das am Mittwochnachmittag kein Thema.

Bürgermeister Uwe Bartels hatte die Neugeborenen aus dem zweiten Halbjahr 2022 zur Begrüßung in die evangelische Familienbildungsstätte (EFA) eingeladen. Dort erzählte er den Eltern von den Möglichkeiten, die die Einheitsgemeinde jungen Familien bietet. Dass er bei diesen Veranstaltungen nicht die Missstände anspreche, hatte im Klötzer Ortschaftsrat Klaus Ewertowski heftig kritisiert. Das Thema Kindertagesstätte ist für die Eltern der 39 Neugeborenen aus dem zweiten Halbjahr – vom Bürgermeister als „kleine Spatzen“ bezeichnet – noch ein Stück weit weg. „Wenn der Spatz das Nest verlässt und fliegen lernt, wollen wir ihm als Stadt dabei gerne behilflich sein“, versprach Uwe Bartels den Eltern.

Der Bürgermeister kündigte an, dass 2023 eine ganze Reihe von Renovierungen in den einzelnen Einrichtungen geplant sind. Alle könne er nicht aufzählen, nannte nur Sonnenschutzrollos in Klötze, eine umlaufende Überdachung in Kusey und einen neuen Gruppenraum in Immekath als Beispiele. Außerdem kündigte Uwe Bartels an, dass zum 1. August 2023 die Kita-Satzung angepasst wird. Sie soll den Eltern künftig mehr Flexibilität bieten, informierte er. Außerhalb der Einrichtungen verwies er auf die geplante Erneuerung der Vogelvoliere im Klötzer Tierpark, die Wiedereröffnung der Bibliothek in Kunrau sowie – „das hat unsere Priorität“ – die Sanierung des Klötzer Waldbades. „Spannende Abenteuer und viel Freude in der Einheitsgemeinde“, wünschte Uwe Bartels den Kindern und ihren Eltern. Im AZ-Gespräch hatte der Bürgermeister auch noch gute Nachrichten aus dem Klötzer Hort. „Dort hat sich die Situation wieder entspannt“, berichtete er. Die Nachmittagsbetreuung könne wieder abgesichert werden.