Bushäuschen in Kusey fehlen

Von: Monika Schmidt

An der Haltestelle Kusey-Süd fehlt ein Wartehäuschen. © Schmidt, Monika

Seit Schließung der Kuseyer Grundschule sind aus den Schülern des Ortes Busschüler geworden. An den Haltestellen gibt es noch Nachbesserungsbedarf.

Kusey – Aus den Kuseyer Grundschülern, die bislang zu Fuß zur Schule gehen konnten, sind ab diesem Schuljahr Busschüler geworden, die nach Kunrau gefahren werden. Das bringt einige Probleme mit sich, wie am Montagabend nach den ersten drei Schultagen im Kuseyer Ortschaftsrat ausgewertet wurde. „Es muss dringend nachgebessert werden“, sagte Thomas Mann, den einige Eltern angesprochen hatten. So sei an der Bushaltestelle vor dem früheren Hort der Gehweg zu schmal, als dass alle Kinder dort warten können. Wenn sich ein Kind mit Ranzen umdreht, besteht die Gefahr, dass ein anderes Kind auf die Straße fällt. „Da ist wirklich wenig Platz und es gibt kein Wartehäuschen“, berichtete Thomas Mann weiter. Er regte an, die Bushaltestelle an die frühere Kindertagesstätte zu verlegen. Dort gebe es eine Einbuchtung, in die der Bus fahren kann, und es wäre Platz, auch ein Bushäuschen aufzustellen. Auch die Haltestelle Kusey-Süd verfügt nicht über ein Wartehäuschen, berichteten die Kuseyer Ortschaftsräte weiter. Dort steigen ebenfalls eine Reihe von Grundschülern in den Bus ein. Auch fehlt an beiden Haltestellen eine Beleuchtung. Mit Blick auf die bald beginnende dunklere Jahreszeit sehen die Ortschaftsräte dringenden Handlungsbedarf der Stadt. „Die Sicherheit der Kinder steht im Vordergrund“, betonte Thomas Mann. Er wollte auf das Problem auch in der nächsten Hauptausschussitzung aufmerksam machen, kündigte er an. Intensiv mit dem Busverkehr in der Einheitsgemeinde setzt sich auch das Kreistagsmitglied Wolfgang Mosel (Linke) auseinander. Er ist zugleich stellvertretender Ortsbürgermeister von Kusey und sieht ebenfalls die Notwendigkeit, in Kusey-Süd ein Wartehäuschen und Licht zu installieren. Im AZ-Gespräch lobte Wolfgang Mosel die Stadt Klötze, die sich sehr für einen barrierefreien Ausbau der Haltestellen in der Einheitsgemeinde einsetzt. Drei Stück sollen jedes Jahr umgerüstet werden. Kusey-Süd sollte wegen der gewachsenen Bedeutung des Haltepunkts bald dazugehören, wünschte sich das Kreistagsmitglied.