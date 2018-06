Kein Spatzennest an die Mauer

Beschluss des Klötzer Ortschaftsrates ist hinfällig / Diskussion muss neu geführt werden

+ © Schmidt Hinfällig: Spatzennest und Spatzenmama als Metallobjekte dürfen nicht an der grauen Mauer angebracht werden, ansonsten müsste die Stadt die Fördermittel für Abriss und Gestaltung im Rahmen der Stadtsanierung zurückzahlen. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Schmidt hatte diesen Punkt bei den Debatten im Ortschaftsrat schlichtweg vergessen, gibt er zu. © Schmidt

Klötze. Der Beschluss des Klötzer Ortschaftsrates zur Mauergestaltung am Klötzer Spatzennest ist hinfällig. Herausgekommen ist das nur ganz beiläufig, als Raimund Punke am Donnerstag in der Ortschaftsratssitzung nachhakte.