Müllsammelaktion in Jahrstedt: Jugendwehr mit gutem Beispiel

Der Jahrstedter Sportplatz war ein Schwerpunkt der Müllverschmutzung, hatte die Jugendwehr bei ihrer Müllsammelaktion beobachtet. Der Sportnachwuchs sollte dem Beispiel der Jugendwehr folgen, so der Wunsch des Ortsbürgermeisters, und selbst Müll sammeln.

Jahrstedt. Die Jahrstedter Jugendwehr hatte kürzlich eine Aktion gestartet, in der Gemarkung Müll zu sammeln.

„Aber sie sind nicht weit gekommen, weil die Straßenränder so stark verschmutzt waren“, informierte Ortsbürgermeister Randy Schmidt bei der jüngsten Zusammenkunft seinen Ortschaftsrat.

Er richtete einen eindringlichen Appell an die Verkehrsteilnehmer, ihren Müll doch bitte mit nach Hause zu nehmen und nicht in hohem Bogen aus dem Fenster zu werfen.

Bei der Auswertung der Müllsammelaktion habe die Feuerwehr Jahrstedt auch gesagt, dass der Sportplatz ein Schwerpunkt der Verunreinigung gewesen sei, informierte Randy Schmidt weiter. Der Ortsbürgermeister regte an, dass die Mitglieder des Sportvereins dem Beispiel der Jugendwehr folgen und selbst eine Müllsammelaktion rund um den Sportplatz starten sollten.

Der von den Jugendlichen gesammelte Müll wurde von der Stadt Klötze entsorgt.

Generell gebe es derzeit viel Probleme mit illegaler Müllentsorgung, wusste Randy Schmidt zu berichten. Zwar habe die Verschmutzung an der Straße Richtung Kaiserwinkel etwas nachgelassen, nachdem dort Schilder aufgestellt und der Platz überwacht wurde. Dafür hätten sich die illegalen Müllentsorger nun vermehrt den alten Schießstand ausgesucht. „Da wird die Stadt tätig werden“, kündigte der Jahrstedter Ortsbürgermeister an. Als erster Schritt sollen Schilder aufgestellt werden. „Wer seinen Grünschnitt nicht loswird“, so empfahl Randy Schmidt den Einwohnern, „der sollte eine Biotonne nehmen.“ Diese wird vom Altmarkkreis ab dem kommenden Jahr kreisweit eingesetzt. Nur wer nachweisen kann, dass er selbst kompostiert und den Biomüll verwenden kann, kann sich von der Tonne befreien lassen.

Von Monika Schmidt