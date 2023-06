Jäger legen Veto ein: Brache ist Kinderstube des Rotwilds

Von: Monika Schmidt

Auf der rot schraffierten Fläche soll nahe Immekath eine PV-Anlage gebaut werden. © Stadt Klötze

Abseits des Ortes, auf einer von Wald umgebenen Brachfläche, möchte ein Investor in Immekath eine PV-Anlage bauen. Der Ortschaftsrat hat das abgelehnt.

Immekath – „Unser Beschluss steht fest“, sagten die Mitglieder des Immekather Ortschaftsrates übereinstimmend. Deshalb gab es zum Antrag, eine Freiflächen-PV-Anlage an den Flachsbergen in Immekath zu bauen, keinen großen Diskussionsbedarf in dem Gremium.

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Damit stehen die Klötzer Stadträte wieder einmal vor dem Dilemma, wie sie entscheiden sollen: Folgen sie dem Votum des Ortschaftsrates oder dem von ihnen aufgestellten Leitfaden für Freiflächen-PV-Anlagen, dem der Antrag entspricht. Der Stadtrat beschäftigt sich damit in seiner Sitzung am 21. Juni. Bei der vorigen Sitzung des Immekather Ortschaftsrates war das Vorhaben vorgestellt worden. Die Anlage soll sechs Hektar groß werden, die durchschnittliche Bodenwertzahl liegt bei 27,72. Ausgewählt wurde ein „ertragsschwacher Standort“ im Außenbereich, der von Wald umgeben ist. Aber der Standort ist für die Natur des Ortes wichtig. Denn: Die Jäger aus Immekath hatten ihr Veto gegen das Vorhaben eingelegt. „Wir finden es nicht gut, dass es dort gemacht wird“, sagte stellvertretend für die 22 Immekather Jäger Stefan Berlin. Die Jäger würden einen Standort näher am Ort für eine PV-Anlage favorisieren. Die von den Investoren ausgewählte Brache jedoch wird vom Rotwild im Sommer als Kinderstube genutzt, begründen die Jäger ihr Veto. Würde die Fläche für die PV-Anlage genutzt und eingezäunt, würde ein weiteres Stück Natur in Immekath verschwinden. „Auch die Kraniche brüten dort“, wusste der Jäger-Sprecher. „Das ist die einzige Fläche, auf der Kräuter wachsen, die fürs Niederwild wichtig sind“, sagte Stefan Berlin weiter. Aber wohl auch ohne das Veto der Jäger stand die Entscheidung der Ortschaftsräte schon vorher fest.

Als Ortsbürgermeister Peter Gebühr zur Abstimmung rief, blieben bei der Frage: „Wer ist dafür?“ alle Hände unten. Stattdessen stimmten drei Ortschaftsräte dagegen, der Ortsbürgermeister enthielt sich der Stimme. „Damit ist das im Ortschaftsrat vom Tisch“, stellte Peter Gebühr fest – und hoffte, dass auch die Stadträte diesem Votum folgen werden. Der Ortsbürgermeister wollte sein Stimmverhalten begründen: „Ich bin nicht grundsätzlich gegen PV-Anlagen“, betonte er. „Aber es sollte ein Immekather Bürger sein, dem das zugutekommt“, sagte Peter Gebühr. Die Fläche gehört einem Einwohner aus einem Nachbarort. Wenn sie nun freigegeben werde, „ist sie für immer weg“, befürchtete Peter Gebühr. Denn die Gesamtfläche, auf der in jeder Gemarkung PV-Anlagen errichtet werden dürfen, ist im Leitfaden der Stadt Klötze ebenfalls begrenzt worden. „Ortsansässige sollen auch die Chance bekommen, später noch PV-Anlagen zu machen“, wünschte sich Gebühr. Außerdem verwies er darauf, dass die Präsentation des Projektes „schlecht“ war, das Vorhaben wurde „schlecht verkauft“, erinnerte er weiter. Die Fragen der Einwohner seien nicht beantwortet worden. Es stehe nun weiteren Investoren frei, andere Projekte für Immekath zu entwickeln und vorzustellen.