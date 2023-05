Immer noch kein Geständnis im Fall Kezhia aus Klötze

Von: Stefan Schmidt

Auch eine Schiedsrichterpfeife wurde als Erinnerung an die verstorbene 19-Jährige am VfB-Aufsteller angehängt. © Monika Schmidt

Am 20. April wurde nach sechswöchiger Suche die Leiche der vermissten 19-Jährigen aus Klötze gefunden. Ein Tatverdächtiger wurde am selben Tag festgenommen. Fünf Wochen später gibt es immer noch kein Geständnis.

Klötze – Der verheiratete Ehemann und Familienvater, der die 19-jährige Kezhia aus Klötze mutmaßlich umgebracht hat, schweigt weiter. Wie Thomas Kramer, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Stendal, auf Nachfrage der Altmark-Zeitung erklärt, gebe es auch fast fünf Wochen nach seiner Festnahme und der Unterbringung in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg kein Geständnis.

„Wir ermitteln weiterhin“, so Kramer. Er betont, dass es im Zuge dieser Ermittlungen keine weitere Festnahme – beispielsweise aus dem unmittelbaren Umfeld des Beschuldigten – gegeben habe. Der 42-jährige Familienvater war der Freund der 19-Jährigen. Er hatte sie am 7. März als vermisst gemeldet, nachdem sie am 4. März das letzte Mal lebend in Klötze gesehen wurde. Der Mann geriet schnell in den Verdacht der Ermittler, denn er hatte sich bei seiner Zeugenbefragung in Widersprüche verstrickt. Die Polizei befürchtete sehr schnell, dass Kezhia nicht mehr am Leben war, da es keinerlei Lebenszeichen und Handykontakte der jungen Klötzerin gab. Dennoch dauerte es sechs Wochen, bis die Polizei am 20. April nahe einer Kieskuhle bei Bahrdorf die Leiche der vermissten Kezhia fand.

Akribische Ermittlungsarbeit, bei der unter anderem der Fahrtenschreiber des Transporters ausgewertet wurde, mit dem der Verdächtige unterwegs war, führten zum Fundort der Leiche. Der 42-Jährige, der in einem Ortsteil der Einheitsgemeinde lebt, wurde als Verdächtiger festgenommen – und schweigt auch fünf Wochen danach noch immer. Zu den weiteren Umständen der Tat und zum Obduktionsergebnis der Leiche machen die Ermittler auch weiter keine Angaben, da es sich um Täterwissen handeln könnte.

Die Betroffenheit und Anteilnahme in Klötze war seit der öffentlichen Vermisstenfahndung vom 10. März groß. Viele halfen bei der Suche nach der Vermissten mit. Nach der traurigen Gewissheit, dass Kezhia tot ist, hatte der VfB Klötze, bei dem Kezhia seit der Kindheit aktives Mitglied war, auf dem Sportplatz einen Gedenkort eingerichtet, der von vielen, die Kezhia kannten, aufgesucht wurde. Am Sonnabend, 27. Mai, bekommen alle, die es möchten, offiziell die Gelegenheit, sich von der 19-Jährigen zu verabschieden. Dazu besteht von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit in der Trauerhalle auf dem Neustädter Friedhof in Klötze.