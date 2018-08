Im Graben gelandet: 19-Jähriger bedient beim Fahren das Navi

Schaden von rund 500 Euro

+ © Polizei Der Ford-Fahrer (19) war abgelenkt und steuerte sein Fahrzeug in den Straßengraben. © Polizei

pm/mih Klötze/Bandau. Was im Straßenverkehr wegen einer kleinen Ablenkung passieren kann, erfuhr ein 19-Jähriger am Steuer eines Ford am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr.