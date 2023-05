Historie vorm Sperrmüll gerettet: Lieder-Tafeln zurück in der Steimker Kirche

Von: Monika Schmidt

Denis Fehrmann (l.) und Joachim Willmann (r.) übergaben die sanierten Tafeln an Pfarrer Thomas Piesker. © Schmidt, Monika

Die beiden Tafeln, auf denen die Lieder für den Gottesdienst in der Steimker Kirche angezeigt werden, hat der Heimatverein vorm Sperrmüll gerettet, restauriert und wieder an die Kirche übergeben.

Steimke – „Bei der Konfirmation habe ich sie noch gesehen?“, überlegt Elise Bock aus Steimke. Es geht um die großen Tafeln, auf denen in der Kirche die Nummern der Lieder angeschlagen werden, die im Gottesdienst gesungen werden sollen. „Bei welcher Konfirmation“, hakt der Steimker Pfarrer Thomas Piesker nach. „Na, bei meiner, im Jahr 1953“, erklärt die langjährige Kirchenälteste von Steimke. Danach sind die langen Tafeln irgendwann verschwunden gewesen. Und auch von den kleineren Liedertafeln, die später verwendet wurden, hat Elise Bock nur ein altes Foto in ihren Unterlagen gefunden. „Die großen Tafeln haben wir wahrscheinlich vor dem Sperrmüll gerettet“, sagt Joachim Willmann vom Steimker Heimatverein. Denn nun kehrten die Schmuckstücke in die Steimker Kirche zurück. Zu verdanken hat die Kirche das dem guten Zusammenwirken von Heimatverein und Kirchengemeinde, von evangelischen Gemeindemitgliedern und von Steimkern, die nicht (mehr) in der Kirche sind. Die Tafeln, so erinnert sich Elise Bock, lagen früher zunächst in der Kirche in einer Ecke. Dann wurden sie irgendwann ins Pfarrhaus gebracht. Dort verstaubten sie in einem Schuppen zwischen anderen Dingen, die zum Sperrmüll gegeben werden sollten. Vor drei Jahren etwa wurden die Tafeln wiederentdeckt und an den Heimatverein übergeben. „Die wären sonst wirklich auf dem Sperrmüll gelandet“, wundert sich Heimatvereinsvorsitzender Joachim Willmann schon ein wenig. Doch weil sich der Heimatverein die Bewahrung der Steimker Geschichte auf die Fahnen geschrieben hat, nahm er auch die Tafeln an. „Als Heimatverein haben wir ein Interesse daran, dass die historischen Sachen erhalten bleiben“, sagt der Steimker. Der Steimker Pfarrer wiederum lobt: „Der Heimatverein setzt sich auch für das gute Miteinander von Kirche und Dorfgemeinschaft ein.“ Ebenso beteiligt sich aber auch die Kirchengemeinde an den Veranstaltungen im Ort. Bevor die Tafeln für die Liedtexte wieder rechts und links vom Altar in der Steimker Kirche aufgehängt werden konnten, mussten sie aufgearbeitet werden. Dazu erklärte sich Denis Fehrmann bereit. „Ich arbeite gern mit Holz, es ist ein Hobby von mir“, erzählt er. Schwibbögen und Sterne haben es ihm besonders angetan. Doch die mussten warten, denn zunächst waren die Tafeln dran. „Das ist vermutlich Fichte“, sagt Denis Fehrmann beim Blick auf die Tafeln. Er hat sie vorsichtig abgeschliffen. Aber nicht überall, um den historischen Charme nicht zu zerstören. Dann wurden die Tafeln geölt und gewachst. Die kleinen Täfelchen mit den Zahlen hat er gemeinsam mit seiner Frau Daniela neu gemalt. „Das leuchtet richtig und ist auch von hinten gut zu sehen“, zeigte Elise Bock ihrer Nachfolgerin als Kirchenälteste, Birgit Gaedecke, beim Verlassen des Gotteshauses. Die Steimker können sich davon beim nächsten Gottesdienst in der Kirche selbst überzeugen.