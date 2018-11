Gehwege als Stolperfallen

Klötze. Erst wer selbst körperlich eingeschränkt ist, merkt, welche Stolperfallen und Barrieren es im Klötzer Stadtgebiet gibt. Dabei rühmt sich die Stadt Klötze damit, auf dem Weg zur „barrierefreien Kommune“ – bei diesem Wettbewerb wurden bereits einige Preise erreicht – zu sein.

Um auf diese Barrieren, die vor allem den Betroffenen ins Auge fallen, aufmerksam zu machen, gibt es in regelmäßigen Abständen im Rathaus einen Gesprächskreis.

Initiiert haben diesen die Teilhabemanagerin des Altmarkkreises, Steffi Schitteck, und die Klötzer Seniorenbeauftragte Hannelore Reinecke. Sie wollen sich im ungezwungenen Gespräch die Probleme anhören und bei der Lösung Hilfestellung bieten.

In dieser Woche kam die Gesprächsrunde das zweite Mal zusammen. Dabei wurde deutlich, dass es vielerorts an Rücksichtnahme fehlt. So wird beispielsweise dauerhaft auf dem Gehweg mit dem Auto geparkt. Wer mit dem Rollator oder Rollstuhl unterwegs ist, hat keine Chance, an den Fahrzeugen vorbeizukommen. Ein Problem, das es nicht nur im Klötzer Stadtgebiet gibt. „Auch an der Vorderstraße in Lockstedt ist mir das schon aufgefallen“, hat Steffi Schitteck beobachtet. Es sei ja kein Problem, den Wagen mal kurz zum Beladen vor der Tür abzustellen. Aber der Gehweg sollte nicht als Dauerparkplatz genutzt werden, bittet sie die Autofahrer in Klötze und den Ortsteilen um Rücksichtnahme.

Wichtig ist es für viele, die in der Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind, auch, dass die Gehwege sauber sind. Nasses Laub kann sonst schnell zu einer unangenehmen Rutschpartie führen. Denn wer nicht so sicher auf den Beinen ist, verliert leichter das Gleichgewicht und stürzt. Ebenso sollten Grundstückseigentümer darauf achten, dass Äste und Zweige von Bäumen und Büschen nicht zu weit über den Gehweg wachsen.

Wo Pflastersteine und Gehwegplatten nicht eben verlegt sind und hochstehen, droht ebenfalls Gefahr. Als Beispiel wurden Platten neben einem Schachtdeckel an der Schulstraße benannt.

Zur Teilhabe gehört auch, dass es Menschen mit Handicap ermöglicht wird, an Veranstaltungen teilzunehmen. So wurde beim ersten Treffen über die Möglichkeit diskutiert, für die Fahrt ins Kino nach Salzwedel den Rufbus zu nutzen. „Ich würde gerne wissen, ob daraus was geworden ist“, hoffte Hannelore Reinecke, dass die initiierten Gespräche mit der PVGS erfolgreich waren. Eine Antwort konnte in dieser Woche noch nicht gegeben werden, soll aber nachgereicht werden.

Es gibt in Klötze nur zwei barrierefreie Bushaltestellen: am Busbahnhof und in Kunrau. Wer aber von der Straße der Jugend in Klötze mit dem Bus fahren möchte, hat als Rollstuhlfahrer Schwierigkeiten. Wegen der Kurvenführung der Buswendeschleife kann der Bus nicht nah genug an den Bordstein heranfahren. Steffi Schitteck wollte im Gespräch mit Stadtverantwortlichen auf dieses Problem aufmerksam machen, kündigte sie an. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Busfahrpläne nicht zu hoch am Mast hängen, weil sie sonst von Rollstuhlfahrern nicht gelesen werden können. Auch eine größere Schrift, die auch von Senioren angesprochen wurde, ist wünschenswert. Als beispielhaft nannte Steffi Schitteck bei diesem Thema die Pfeifferschen Stiftungen in Letzlingen, die sich genau für die Lösung dieser Problematik im Heidedorf stark gemacht haben.

Angesprochen wurde auch die Frage nach barrierefreien Wohnungen in Klötze. Danach besteht ein erhöhter Bedarf, erfuhr Steffi Schitteck, die bei der Stadt ansprechen möchte, ob es Möglichkeiten für sozialen Wohnungsbau gibt. „Klötze hat schon viel gemacht, aber da gibt es noch Bedarf.“

Von Monika Schmidt