Gegen Wildunfälle: Blaue Reflektoren bringen nichts

Klötze. Viele verschiedene Maßnahmen hat der Altmarkkreis in Zusammenarbeit mit der Klötzer Jägerschaft und dem Landesforst schon ausprobiert, um die Zahl der Wildunfälle im Bereich der Landesstraße 19 zwischen Klötze und Schwiesau einzudämmen.

Aus dem etwa drei Kilometer langen Abschnitt mitten durch den Klötzer Forst wurde seit 2013 sogar eine Pilotstrecke.

Große Wildwarnschilder, Reflektoren an den Leitpfosten, die sogenannten Dreibeine, die auf Wildunfälle hinweisen, und schließlich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h – verschiedene Maßnahmen wurden ausprobiert und ausgewertet.

Bei der jüngsten Auswertung des Dreibein-Projektes nun überraschte Peter Klahs vom Salzwedeler Polizeirevier mit einer ganz aktuellen Nachricht: Eine neue Studie der Universität Göttingen, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, habe ergeben, „dass die Reflektoren überhaupt nichts bringen“, erklärte der Polizeioberkommissar. Und dabei sei es völlig egal, welche Farbe die Reflektoren haben: ob rot, weiß, blau oder mehrfarbig – das Wild gewöhnt sich an das von den Reflektoren gebrochene Licht und stellt schnell fest, dass davon keine Gefahr ausgeht. „Die Reflektoren haben jedoch eine andere Bedeutung“, betont der Leiter der Verkehrspolizei. „Sie zeigen den Autofahrern, dass dort Wild kommen könnte.“ Denn die Jäger in der Region hatten sich in den vergangenen Jahren stark dafür eingesetzt, besonders gefährdete Abschnitte, wie den zwischen Klötze und Schwiesau, mit den Reflektoren an den Leitpfosten zu bestücken. Wegnehmen müssen sie diese nun nicht, nur große Hoffnungen auf Erfolge können sie abschreiben. Bei der Studie der Universität Göttingen wurde der Einsatz der Reflektoren an 150 je zwei Kilometer langen Teststrecken in Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen untersucht. Über zwei Jahre wurden drei verschiedene Typen von Reflektoren getestet. Das Ergebnis: Null. Die Reflektoren haben keinen Einfluss auf das Verharren an Straßen, die Querung oder die Flucht der Wildtiere. Das Verhalten des Wildes ändert sich überhaupt nicht, ob nun Reflektoren an den Leitpfosten hängen oder nicht.

Ob die neuen aktustischen Wildwarner, die auf einer anderen Versuchsstrecke des Landes zwischen Diesdorf und Waddekath etwas bringen, ließen die Experten vom Dreibeinprojekt offen. Sie vermuten, dass sich auch dort das Wild schnell an das akustische Signal, das von den Warner ausgesendet wird, gewöhnt und ebenfalls erkennt, dass davon keine Gefahr ausgeht. Beschwerden habe es allerdings schon von Radfahrern gegeben, die den hochfrequenten Ton, der beim Vorbeifahren ausgelöst wird, ebenfalls wahrnehmen können. Das kann bei einer längeren Radtour an einer mit akustischen Warnern bestückten Strecke genz schön auf die Nerven gehen.

Wirksam Wildunfälle verhindern, darüber sind sich die Experten einig, könne nur der Verkehrsteilnehmer, indem er in Waldstücken – und zwar nicht nur dort, wo es wie im Falle des Pilotprojekts zwischen Klötze und Schwiesau vorgeschrieben ist – seine Geschwindigkeit drosselt und so bei herannahendem Wild schneller reagieren kann.

Von Monika Schmidt