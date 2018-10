Ein Gefühl der Benachteiligung

Wenze. „Die Trippiglebener fühlen sich benachteiligt bei der Umsetzung von Projekten“, nannte der Wenzer Ortsbürgermeister Marco Wille einen Grund, der ihm für den Wunsch nach mehr Eigenständigkeit und Selbstverwaltung genannt wurde.

Die Trippigle-bener möchten den Ortschaftsrat Wenze verlassen und zur Kommunalwahl 2019 eine eigenständige Ortschaft mit einem eigenen Ortschaftsrat bilden (wir berichteten).

Auf Anregung von Joachim Klabis, wie früher eine Auflistung der Investitionen in den drei Dörfern zu machen, hatte der Wenzer Ortsbürgermeister die Verwaltung um eine solche Aufstellung gebeten. Marco Wille betonte, dass dies wegen der inzwischen doppischen Haushaltsführung nicht so einfach war, denn vielfach teilen sich die Investitionen über mehrere Positionen im Haushalt auf. „Das hat wirklich viel Arbeit gemacht“, bedankte sich Marco Wille bei der Verwaltung. Für jedes Jahr seit Bildung der Einheitsgemeinde Klötze konnte er so bei der Ortschaftsratssitzung in Wenze benennen, was in den drei Orten investiert wurde. Grundsätzlich, so betonte Marco Wille, sei das Bestreben des Ortschaftsrates, das Geld in allen drei Orten einigermaßen gleichmäßig einzusetzen. Dass am Ende die größten Investitionen für Wenze standen, ist darin begründet, dass dort im vergangenen Jahr die Toilettenanlage des Dorfgemeinschaftshauses umfangreich saniert werden musste. Für das kommende Jahr ist die Sanierung des Saaldachs in Trippigleben vorgesehen, was ebenfalls eine größere Investition sein wird, kündigte Marco Wille an. „An den Zahlen kann man aber dennoch sehen, dass es sehr ausgeglichen ist“, wies Marco Wille die Kritik aus Trippigleben zurück. So lange er im Gemeinde- und Ortschaftsrat aktiv ist, sei versucht worden, die Kräfte zu bündeln und in allen Ortsteilen etwas zu machen, erinnerte der Ortsbürgermeister. Schon bei der Versammlung in Trippigleben, bei der der Vorwurf gemacht wurde, hatte er gesagt, dass vom Gefühl her alle drei Orte gleich behandelt wurden. Zur Ortschaftsratssitzung konnte er das nun auch mit Zahlen untermauern.

Ordnungsamtsleiter Ulf Dittfach betonte, dass nun, wenn der Antrag auf Eigenständigkeit eingereicht sei, sich der Stadtrat auch damit beschäftigen müsse. In der Beschlussvorlage, die erarbeitet wird, soll aber auch auf die Folgen für die Entscheidung hingewiesen werden und dass ein Zeitfenster von mindestens zehn bis 20 Jahren berücksichtigt werden müsse. Der Stadtrat müsse darauf achten, dass nicht das gesamte Gebilde der Einheitsgemeinde durch den Wunsch Einzelner auseinandergehe.

Von Monika Schmidt