„Lavendel neben Rosen ist Blödsinn“

Von: Monika Schmidt

Lavendel, der neben Rosen gepflanzt wird, schützt vor Läusen. Aber viel zu kurz, sagt Gartenexpertin Ruth Schwarzer. © Schmidt, Monika

Mit so manchem Irrglauben über Pflanzen räumt Gartenexpertin Ruth Schwarzer bei ihren Vorträgen auf. „Lavendel neben Rosen, so ein Blödsinn“, sagt sie und erklärt, was die bessere Kombination ist.

Klötze – „Pflanzen sind Lebewesen. Deshalb muss man richtig mit ihnen umgehen.“ Das ist das Credo von Ruth Schwarzer aus Kalbe. Im Klötzer Seniorentreff Alte Feuerwehr gab sie Tipps rund um den Garten und stellte verschiedene Kräuter vor. Wichtig sei es, den richtigen Platz fürs Kraut zu finden. „Sonnenkinder entwickeln im Schatten kein Aroma“, erklärt die Expertin. Deshalb hält sie auch gar nichts von Kräuterspiralen, da es unmöglich sei, auf so kleiner Fläche für jedes Kraut den richtigen Platz zu finden. Die Kräuter sollten besser quer durch den Garten verteilt werden. „Wenn Pflanzen nicht zurechtkommen oder nicht blühen, ist der Platz falsch“, erklärte Ruth Schwarzer den Frauen vom Seniorentreff. Normalerweise müssten die Pflanzen auch im Garten nicht bewässert werden, sondern sollten mit den Freilandbedingungen zurechtkommen. Pflanzen, die viel Wasser benötigen, stellt Ruth Schwarzer deshalb in einem Topf auf den Hof. Sie werden gesondert gegossen. Im Gartenbeet oder Gewächshaus haben sich Gießrinnen oder -furchen bewährt. „Das Wasser läuft an den Pflanzen vorbei in die Tiefe. Die Wurzeln gehen dem Wasser nach. Tomaten können so bis zu 1,20 Meter lange Wurzeln entwickeln“, informierte die Kalbenserin. Dass der Boden im Wald im Wald immer locker und feucht ist, liege an der „Steppdecke“, die das Laub für die Pflanzen bietet. „Deshalb sollte man auch im Garten naturnahe Bedingungen schaffen und nicht die Wege blank pusten“, wünscht sich Ruth Schwarzer ein bisschen weniger Ordnungsliebe und Gründlichkeit bei den Gartenbesitzern. Dass Lavendel, wenn er neben Rosen gepflanzt wird, die Läuse fernhält, sei ein Irrglaube, erklärte die Kalbenserin den Klötzer Seniorinnen noch zum Abschluss. „Das ist Blödsinn.“ Denn der Lavendel blühe nur drei Wochen im Jahr. Die übrige Zeit seien die Rosen den Läusen ausgesetzt. Besser sei es zum Beispiel, Katzenminze zwischen die Rosen zu setzen, schlug Ruth Schwarzer vor. Die Pflanze blüht den ganzen Sommer und hält so dauerhaft die Läuse von den Rosen fern. Und wenn die Katzenminze ein bisschen geschickt zwischen die Stiele der Rosen gepflanzt wird, wächst sie auch in die Höhe, da die Katzen sich nicht an den Dornen reiben wollen, gab Ruth Schwarzer noch einen abschließenden Tipp.