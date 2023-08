Gästebuch in Schwiesau ist wieder da: Viel Lob fürs Idyll und die gute Pflege

Von: Monika Schmidt

Teilen

Das Gästebuch an der Schwiesauer Wassertretstelle ist wieder da. © Schmidt, Monika

Von Ostern bis Oktober können sich Besucher der Wassertretstelle in Schwiesau ins Gästebuch eintragen. Doch in diesem Jahr war das Buch verschwunden. Nun ist es wieder da.

Schwiesau – Das Gästebuch an der Schwiesauer Wassertretstelle ist wieder da. Allerdings klafft zwischen Mitte Juni und Anfang August eine große Lücke bei den diesjährigen Einträgen. Denn in dieser Zeit war das Gästebuch verschwunden. Der Freundeskreis Altmärkische Schweiz bat im Gespräch mit der AZ um Rückgabe, da vermutet wurde, dass jemand das Buch zum Lesen mit nach Hause genommen hat. Kurze Zeit später lag das Buch inklusive Stiften und Malsachen für die Kinder wieder an seinem Platz. Und es wird seitdem auch wieder fleißig für Einträge genutzt: Aus Hannover, Gardelegen, Eigenthum, Ackendorf, dem Münsterland, Oberhausen, der Schorfheide, Spanien, Immekath und dem Schwarzwald stammen allein die Einträge von August. Fast täglich gibt es Besucher am Schwiesauer Stausee, die sich mit netten Worten beim Freundeskreis für die gepflegte Anlage bedanken. Gelobt wird zum Beispiel der „idyllische und gepflegte Ort“, verbunden mit der Bitte an die Mitmenschen: „Tragt dazu bei, dass es so bleibt.“ „Ein wunderschöner Ort für die Seele“, so lautet der letzte Eintrag vom vergangenen Wochenende. Seit Ostern liegt das Gästebuch in diesem Jahr an der Wassertretstelle aus. Viele Radfahrer, auch auf längeren Reisen unterwegs, und einige Wanderer und Pilger haben sich in dem Gästebuch verewigt. Sie alle loben die „sehr schöne Stelle“, die Idylle, die Ruhe und die Natur. „Vielen Dank, dass die Wassertretstelle so schön erhalten wird“, schreiben die einen. Andere sagen „Danke für die Pflege des Ortes“. Denn ohne das Engagement der ehrenamtlichen Helfer vom Freundeskreis Altmärkische Schweiz, die den Rasen mähen, die Anlage sauber halten und immer wieder mit neuen Ideen aufwarten, wäre der idyllische Fleck in den Schwiesauer Wiesen nicht solch ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt geworden. Einträge auf Spanisch, Englisch und Niederländisch dokumentieren das. „Een mooie wanderling“ haben zum Beispiel die Besucher aus den Niederlanden gemacht, bevor sie an der Wassertretstelle Pause machten. Einige andere Wanderer waren auf den Spuren des Buches „Wandern im Nüscht“ unterwegs und bedanken sich bei den Autorinnen für den Tipp mit Schwiesau. Zahlreiche Einträge enden mit dem Versprechen „Wir kommen wieder“.