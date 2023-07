Pflege für ein Kleinod

Von: Monika Schmidt

Rita Lauter und Bernd Hamann gehören zur Freiwilligen-Truppe, die die Wassertretstelle in Schwiesau pflegt. © Schmidt, Monika

Etwa alle drei Wochen pflegen ehrenamtliche Helfer das Umfeld der Schwiesauer Wassertretstelle. Der Freundeskreis Altmärkische Schweiz ist stolz auf das Kleinod in der Natur.

Schwiesau – „Das ist eine richtig tolle Truppe“, lobt Hartmut Nix. Der Vorsitzende des Freundeskreises Altmärkische Schweiz war am Donnerstagvormittag mit einigen freiwilligen Helfern an der Schwiesauer Wassertretstelle im Einsatz: Der Rasen wurde gemäht, die Wege wurden geharkt sowie Tische und Bänke sauber gewischt. „Das machen wir etwa alle drei Wochen“, erklärt Nix, der seit vier Jahren als Nachfolger von Dr. Wilfried Schielke Vorsitzender des Vereins ist. Wenn er seine Mitglieder zum Arbeitseinsatz bittet, findet er sie immer in ausreichender Zahl. Für die Gerätschaften in Vereinsbesitz, die bislang beim zu Jahresbeginn verstorbenen Doktor untergestellt waren, ist eine Lösung gefunden: „Wir haben eine Garage angemietet“, informiert Hartmut Nix im AZ-Gespräch. Von dort starten die Helfer dann mit Anhänger, Geräten und Generator in Richtung Schwiesau. „Heute Nachmittag kommt eine Gruppe aus Peckfitz, da soll alles ordentlich sein“, informiert der Vorsitzende weiter. Das Kleinod an den Schwiesauer Teichen ist besonders im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer und Erholungssuchende. Schon öfter ist es vorgekommen, dass die Besucher spontan die Vereinsarbeit mit einer Spende unterstützen. Verbunden mit einem Lob, dass die Anlage so gut gepflegt wird. „Wir haben auch ein Interesse daran, dass alles ordentlich ist“, sagt Hartmut Nix. Frühere Probleme mit dem Umweltamt des Kreises sind längst aus dem Weg geräumt. In Absprache mit der Behörde wird das Wasser im Bach angestaut, damit die Besucher an den Wochenenden auch so viel Wasser vorfinden, dass beim Wassertreten ein Kneipp-Effekt eintritt. „Wenn nur die Knöchel nass werden, klappt das nicht“, erklärt Hartmut Nix. Am Montag fährt dann eines der Mitglieder aus Schwiesau oder der Vorsitzende selbst zur Anlage, um das Brett im Bachlauf wieder zu ziehen. Eine große Bitte hat der Vereinsvorsitzende aber an die Besucher: Das Gästebuch samt Malstiften und Spielsachen für die Kinder ist schon seit geraumer Zeit verschwunden, berichtet Hartmut Nix. „Ich habe das ganze Gelände schon ein paar Mal abgesucht und es nicht gefunden“, erzählt er im AZ-Gespräch. Deshalb vermutet er, dass jemand das Buch mitgenommen hat, um es in Ruhe durchzulesen. Denn Einträge gibt es während der Saison fast täglich. „Wer das Buch hat, sollte es bitte wieder zurück an die Sitzgruppe legen“, bittet der Vorsitzende eindringlich.