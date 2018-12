Trippigleben: Freie Bahn für die Eigenständigkeit

Bürgermeister Uwe Bartels hatte zuvor auf die Fristen hingewiesen, die eingehalten werden müssen. Die Hauptsatzung muss, um eine neue Ortschaft zu bilden, sechs Monate vor Ende der Legislaturperiode geändert werden. Und da die neue Legislatur am 1. Juli 2019 beginnt, hatten die Stadträte keinen Spielraum, die Entscheidung zu verschieben.

+ Marco Wille benannte die Ursachen für den Antrag. © Archiv/mm

Denn diskutiert wurde am Mittwoch, ob der Wechsel in die Eigenständigkeit tatsächlich der Wunsch der Mehrheit der Trippiglebener sei. „Wir haben keine Bürgerbefragung gemacht“, erinnerte Ortsbürgermeister Marco Wille. Der Quarnebecker wurde von SPD-Stadtrat Jörg Kägebein um seine Einschätzung der Lage gebeten. Zudem wollte Kägebein die Ursachen für die Trennung wissen. „Ein Teil der Einwohner fühlt sich nicht mitgenommen in dem Prozess“, erklärte Marco Wille. Ziel sei es gewesen, die Ortschaftsräte zu stärken. „Außer einer etwas besseren Kommunikation ist uns das nicht gelungen“, schätzte der UWG-Fraktionschef ein. In Trippigleben erhoffen sich einige der Einwohner, „direkt an die Stadt gehen zu können.“ Deshalb der Antrag auf einen eigenen Ortschaftsrat. „Sie wünschen sich mehr Umsetzung und Gehör für ihre Projekte“, erklärte Marco Wille weiter. Bei einem Ortsbudget von drei Euro pro Einwohnern hat der Ortschaftsrat nur einen symbolischen und repräsentativen Charakter in den Orten, erinnerte der Quarnebecker. Es könnten nur Projekte angeregt werden, für die Umsetzung sei dann aber die Stadt verantwortlich. „Da erhoffen sie sich, mit einem eigenen Ortschaftsrat mehr ausrichten zu können“, gab Marco Wille eine Begründung für den Wunsch nach Eigenständigkeit.