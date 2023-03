Freiwillige unterstützen Suche mit Plakataktion

Von: Monika Schmidt

Seit einer Woche sucht die Polizei nach der vermissten Klötzerin. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa

Mit einer Flyeraktion in Wolfsburg haben Freiwillige die Suche nach der vermissten 19-Jährigen aus Klötze unterstützt.

Klötze / Wolfsburg – Seit einer Woche wird die 19-jährige Kezhia Henke aus Klötze vermisst. Familie und Freunde sind in großer Sorge. Die 19-Jährige wurde am Sonnabend, 4. März, zuletzt in Klötze gesehen. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war am Sonntag, 5. März, Wolfsburg. Deshalb haben sich Freunde und Freiwillige aus Klötze am Freitag auf den Weg gemacht, um am Nachmittag in der Wolfsburger Fußgängerzone Plakate und Flyer zu verteilen. Für die Aktion, die in den sozialen Medien gestartet wurde, gab es sofort viel Unterstützung. Zahlreiche Freiwillige erklärten sich auch bereit, die Flyer in ihren Arbeitsorten in Niedersachsen zu verteilen. Seit Mitte der Woche ist neben der Polizei aus Sachsen-Anhalt auch die Polizei in Niedersachsen mit in die Suche involviert. Nach einem ersten Aufruf in Wolfsburg am Donnerstag seien sehr viele Hinweise eingegangen, teilte die Polizeiinspektion Wolfsburg am Freitag mit. Deshalb wurde in Absprache zwischen der Polizei aus Wolfsburg und aus Stendal am Freitag ein eigenes Hinweistelefon eingerichtet, damit die Hinweise sofort gebündelt werden können. Wer Kezhia Henke gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich unter der Tel. (0 39 31) 68 20 oder (0 39 31) 68 22 92 bei der Polizei in Stendal melden. Kezhia Henke ist etwa 1,55 Meter groß, trägt braune Haare und eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer grauen Jacke der Marke Adidas, einer hellen Hose und weißen Schuhen. Zudem trug sie einen grauen Rucksack, informiert die Polizei. Ihr Aufenthaltsort ist trotz der zahlreichen Hinweise noch unbekannt. Auch der Einsatz eines Fährtensuchhundes sowie weitere bisherige Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.