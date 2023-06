Erziehungstipps von Bildungsreferent Reinhard Grohmann in Klötze

Kinder sind „Hüllenwesen“

Wie Eltern ohne zu brüllen, erziehen können, erklärte Reinhard Grohmann innerhalb eines Vortrages in der evangelischen Familienbildungsstätte in Klötze.

Klötze – Eltern haben es nicht leicht. Vieles, was sie sagen, dringt gar nicht zu ihren Kindern durch. Anderes, wie zum Beispiel „Es gibt Eis“, wird trotz Flüsterns sofort gehört – und es wird auch sofort darauf reagiert. Warum das so ist, erklärte Reinhard Grohmann bei einem Vortrag in der evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze.



„Erziehen ohne zu brüllen“, war dabei sein Motto. Der Referent selbst ist sechsfacher Vater. Inzwischen sind alle Kinder aus dem Haus und es gibt vier Enkel zwischen zwei und fünf Jahren. Und bei denen genießt es Reinhard Grohmann, aus der zweiten Reihe arbeiten zu können. „Es ist spannend, wenn die Verantwortung nun bei den eigenen Kindern liegt“, hat Reinhard Grohmann festgestellt.



Eltern in der „Brüllfalle“

„Erziehung hat ganz viel mit Selbstmanagement zu tun, etwa zu 80 Prozent“, erklärte der Bildungsreferent in Klötze. Leicht gerieten die Eltern in die „Brüllfalle“: Weil die Kinder nach mehreren Ansagen nicht hören, wird die Stimme automatisch immer lauter, weil die Situation die Eltern emotionalisiert. Wie sie dennoch gelassen bleiben können und wie sie die Kinder mit ihrer Ansprache erreichen, vermittelte Reinhard Grohmann seinen Zuhörern anschaulich.



Und er riet: Wer mit der Ansage „Letzte Warnung“ und „3,2,1“ arbeitet, der müsse sich vorher überlegen, was nach dem „3“ die Folge sein soll. Ohne Plan gerate die folgende Ansage dann zu emotional und werde schnell bereut, weil die Emotion das Nachdenken im Gehirn schlichtweg überholt hat, demonstrierte der Referent anschaulich. Er fragte seine Zuhörer nach ihren Erfahrungen. Und staunte, als eine Frau berichtete, dass sie nur bis „2“ kommt und die Kinder dann gehorchen. Deshalb habe sie sich noch keine Gedanken machen müssen, was bei „3“ passieren soll, gab sie ein bisschen überrascht zu.



Warum Kinder die Ansage: „Zimmer aufräumen“ nicht hören

„Erziehen macht keinen Spaß“, könnte deshalb das Fazit lauten. Aber nicht, wenn die Eltern die Tipps von Reinhard Grohmann berücksichtigen. Er erklärte, dass Kinder nun mal andere Dinge wichtig finden, als die Eltern. Und dass sie in einer Art Hülle leben, vor der Ansagen der Eltern in einer Art „Kinder-gut-tu-Filter“ aussortiert werden: „Es gibt Eis“ wird sofort vom Filter durchgelassen, „Zimmer aufräumen“ dagegen nicht. Damit die Eltern gehört werden, müssen sie in die Hülle der Kinder eintreten, sich sichtbar machen und den Blickkontakt mit dem Kind suchen. Dann würden Ansagen wie „Du musst noch deine Sachen wegräumen“ vom Kind gehört und es entscheidet sich in der Regel dafür, der Ansage zu folgen. „Sie müssen das Kind kontaktieren“, erklärte der Referent. Das gelte im Übrigen in Teilen auch für Männer, wie die Frauen im Vortrag übereinstimmend feststellten.



Die Kinder müssten erfahren, dass sie nicht der Nabel der Welt sind, aber dass sie ein Teil der Welt sind. „Sie müssen auch das Warten lernen“, erklärte Reinhard Grohmann, dass Sätze wie „Ich habe Hunger“ und „Ich will dies“ von Eltern nicht sofort erfüllt werden müssen.



Bei einem zweiten Vortrag in der Familienbildungsstätte erklärte Reinhard Grohmann, warum sich Jugendliche in der Pubertät so komisch verhalten. „Umbau des Gehirns bei laufendem Betrieb“ nennt er diese Phase.