Erster Sprechtag von Enrico Meyer in Klötze

Von: Monika Schmidt

Behindertenbeauftragter Enrico Meyer (l.) hatte seinen ersten Sprechtag im Klötzer Rathaus. © Schmidt, Monika

Viel zu tun hat Enrico Meyer aus Klötze als Behindertenbeauftragter des Altmarkkreises und der Stadt Klötze. Am 5. September hielt er den ersten Sprechtag im Klötzer Rathaus ab.

Klötze – Etwas mehr als einen Monat ist Enrico Meyer aus Klötze der Kreisbehindertenbeauftragte. Auch für die Einwohner der Stadt Klötze ist er erster Ansprechpartner, wenn es um die Belange von Behinderten geht. Und es gibt schon eine Menge zu tun, wie die lange Liste an Problemen zeigt, die Enrico Meyer seit seinem Amtsantritt schon zusammengetragen hat. Am Dienstagnachmittag kamen weitere Themen hinzu. Denn da bot Enrico Meyer einen ersten Sprechtag im Klötzer Rathaus an. Dieser wurde bereits gut genutzt. „Wir sind eine Stadt zum Wohnen. Deshalb muss man auch etwas tun für die Einwohner“, begründet Enrico Meyer sein Engagement. So hat der Klötzer das Wochenende genutzt, um sich bei einer Rundfahrt durch die Einheitsgemeinde einige der ihm genannten Probleme anzusehen. Zum Beispiel die Buswartehalle in Neuferchau: In das Häuschen führt eine kleine Stufe, die zwar in der Mitte etwas abgeschrägt ist. Aber nicht so breit, dass ein Rollstuhl hindurchpasst. „Ein Geländer in der Mitte könnte aber helfen, dass auch Behinderte das Häuschen betreten können“, schlägt Enrico Meyer vor. Ebenfalls hat er sich an einigen Klötzer Geschäften umgesehen. Dort, wo Stufen in die Geschäfte führen, würde ein Handlauf Eingeschränkten das Betreten der Treppe schon erleichtern. In der Kernstadt gibt es einige schlechte Wege, die mit dem Rollstuhl, Rollator oder anderen Hilfsmitteln nur schwer zu begehen sind. Nach und nach möchte der Behindertenbeauftragte diese Punkte bei der Stadt zur Kenntnis geben und für Abhilfe sorgen. Doch auch auf Kreisebene hat Enrico Meyer einiges zu tun. Er hatte bereits Kontakt zu den Behindertenbeauftragten von Salzwedel und Gardelegen, die schon Erfahrungen mit Sprechtagen für Bürger haben. Nicht immer werden diese Sprechtage genutzt, weil Betroffene mit ihren Problemen nicht bis zum Sprechtag warten wollen, sondern sofort zum Telefon greifen. Der Klötzer kann sich freuen: Beim ersten Sprechtag saß er nicht allein im Rathaus.

Treffen aller Selbsthilfegruppen

Auf Kreisebene möchte Enrico Meyer ein Treffen aller Selbsthilfegruppen im Altmarkkreis initiierten. Dieses könnte im Arendseer Integrationsdorf stattfinden und soll dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Denn Enrico Meyer ist es aus Datenschutzgründen nicht möglich, eine Liste aller Selbsthilfegruppen zu bekommen, musste er bereits erfahren. Um Betroffenen bestmöglich helfen zu können, will er sich eine solche Liste mit Selbsthilfegruppen und Ansprechpartnern nun selbst erstellen. „Denn ich bin der Erste, der angerufen wird“, verweist er auf sein Amt als Behindertenbeauftragter. Das Treffen in Arendsee soll helfen, Kontakt zu allen zu bekommen Dafür hofft der Klötzer auch auf die Unterstützung von Landrat Steve Kanitz.