Erst ein Knall, dann schwarzer Rauch

Von: Monika Schmidt

Teilen

Der Dachstuhl eines Hauses in Kunrau brannte am Mittag des 5. Mai komplett aus. © Wolfram Weber

Der Dachstuhl eines Hauses in Kunrau ist am Freitagmittag komplett ausgebrannt.

Kunrau – Ein lauter Knall schreckte die Kunrauer am Freitag, 5. Mai, vom Mittagstisch hoch. Dann stieg schwarzer Rauch in die Höhe. „Das Schloss brennt“, war bei vielen Kunrauern der erste Gedanke. Doch das stimmte nicht: Es brannte der Dachstuhl eines Hauses im Wohngebiet am Park in Kunrau – aber damit lag der Brandort in unmittelbarer Nähe des Schlosses. Und zum Glück relativ nah am Kunrauer Feuerwehrhaus. Da hatten es die Brandschützer nicht weit, um den Erstangriff zu starten. Gemeinsam mit Kunrau wurden die Feuerwehren aus Steimke und Jahrstedt alarmiert. Um 13.26 Uhr ging auch in Klötze die Sirene: Für den Dachstuhlbrand war die Drehleiter zum Löschen unverzichtbar. Der Dachstuhl des Hauses wurde bei dem Brand komplett zerstört. Die Klötzer löschten mit der Drehleiter von oben, während die anderen Feuerwehren den Brand vom Boden aus bekämpften. Auch die Polizei war in Kunrau vor Ort. Zur Brandursache konnten aber noch keine Angaben gemacht werden, sie muss erst noch von der Kriminalpolizei ermittelt werden. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine konkreten Zahlen. Am späten Nachmittag, kurz vor 17 Uhr, rückten die Klötzer Brandschützer wieder in ihr Gerätehaus ein.