Betonmassen in Schwiesau bewegt

Von: Monika Schmidt

1,6 Kilometer Wege in Spurbahnen sind in Schwiesau ausgebaut worden. © Schmidt, Monika

Damit bei Starkregen das Dorf nicht mehr unter Schlamm und Sand ertrinkt, die vom angrenzenden Kahnberg auf die Hauptstraße geschwemmt werden, ist in Schwiesau ein Bodenordnungsverfahren eingeleitet worden. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen.

Schwiesau – Das erste Halbjahr 2023 ist rum und damit auch der erste Bauabschnitt des Bodenordnungsverfahrens in Schwiesau abgeschlossen. Seit Januar wurden große Erdmassen oberhalb des Dorfes bewegt.

Denn neben dem Wegebau stand vor allem der Erosionsschutz beim Verfahren an oberster Stelle. So wurde am Friedhof ein großes Regenrückhaltebecken gebaut, das in Zukunft das Oberflächenwasser aufnehmen soll, das vom Kahnberg in Richtung Eckernkamp läuft. Am Ortsende im Bereich des Lockstedter Weges entstanden zwei flache Mulden, in denen das Wasser gesammelt wer-den kann, die aber auch weiter beweidet werden können. Damit das Wasser dorthin läuft, wurden große Rohre in der Erde verlegt. Insgesamt 1,6 Kilometer Landwirtschaftswege wurden neu gebaut, berichtete Bürgermeister Manfred Hille. Sie wurden mit Betonspurbahnen gestaltet und bieten der Landwirtschaft nördlich des Dorfes die Möglichkeit zu einer Umfahrung. Außerdem wurden der Weg vom Kahnbergweg zum Friedhofsparkplatz gepflastert und am Ende des Dorfes eine Buswendeschleife mit Bitumen gebaut. Als letzte Maßnahme des ersten Bauabschnitts wurde um das Regenrückhaltebecken ein Gitterzaun aufgebaut.

„Damit ist dort die Sicherheit gegeben“, informierte Manfred Hille im jüngsten Ortschaftsrat. Ausgebaut wurden bislang der Weg auf dem Kahnberg in Richtung Osterfeuerplatz, von dort am Waldrand der Weg in Richtung Lockstedter Weg bis zum ehemaligen Futterhaus sowie der erste Abschnitt des Lockstedter Weges, der in Richtung Wassertretstelle führt. „Es gab eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Beteiligten“, schätzte Manfred Hille ein. Sowohl dem Verband der Trägergemeinschaften Sachsen-Anhalt, der für die Bodenordnungsverfahren generell verantwortlich ist, dem Planer, der Baufirma und dem Vorstand der Schwiesauer Trägergemeinschaft galt sein Dank. „Der Vorstand hat sich wirklich gut mit eingebracht.“ Dort, wo der Vorstand etwas als nicht sinnvoll erkannt hat, wurde gleich anders gebaut. „Es wurde auf die Erfahrung und die Praxis gehört“, freute sich der Schwiesauer Ortschef. Mit diesen Schritten im Bodenordnungsverfahren sollten die Erosionsprobleme im Eckernkamp behoben sein, hoffen die Ortschaftsratsmitglieder. Bislang kam bei starken Regenfällen mit dem Wasser vom Kahnberg auch Sand und Schlamm von den unbefestigten Wegen ins Dorf. Dank der Betonspurbahnen und sehr großer Gräben am Rand der Wege sollte das nicht mehr passieren.