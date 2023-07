Eine verwunschene Ruine steht mitten im Klötzer Wald

Zerbrochene Fenster und nur noch Reste des Mauerwerks stehen von einigen Objekten des früheren Ferienlagers. © Schmidt, Monika

Tausende von Kindern verbrachten von 1953 bis 1990 ihre Sommerferien mitten im Klötzer Forst. Seitdem steht das ehemalige Ferienlager leer - und verfällt immer mehr.

Klötze – Man meint fast noch, das Kinderlachen von früher zu hören, wenn man mitten im Klötzer Forst auf ein eingezäuntes Gelände stößt. Doch das Gelände ist mit Bäumen und Sträuchern überwuchert, die noch vorhandenen Gebäude sind verfallen, die Fensterscheiben eingeschlagen. Alles wirkt etwas mystisch.

Vom früheren Ferienlager an der Klötzer Schützenstraße, in unmittelbarer Nähe des Waldbades, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und da in diesem Jahr im Sommer auch im Waldbad kein Trubel herrscht, wirkt die angrenzende eingezäunte Fläche noch etwas verlassener. Ein Lost Place. Als Pionierzeltlager Alexej Stachanow ist das Ferienlager für das Elektrochemische Kombinat Bitterfeld ab 1953 auf dem früheren Schützenplatz von Klötze eingerichtet worden. In mehreren Durchgängen wurden dort in den Sommerferien jährlich viele Kinder betreut: 700 Kinder in zwei Durchgängen waren es in der Anfangszeit, am Ende verbrachten fast 2000 Kinder im Jahr ihre Ferien in Klötze. Wie es in der Klötzer Chronik von Heinrich Bettinghausen heißt, kamen auch Kinder aus Nordvietnam, aus Nordkorea und aus der Bundesrepublik, um sich in der schönen Natur des Klötzer Forstes zu erholen. Im letzten Sommer der DDR, 1989, waren 2000 Kinder in mehreren Durchgängen in Klötze, den ganzen Sommer über herrschte auf dem fast 43 000 Quadratmeter großen Gelände viel Trubel. Nach dem Kombinat aus Bitterfeld wurde das Ferienlager ab 1982 vom VEB Fernsehgerätewerk Staßfurt übernommen. Als RFT Ferienlager ist das Gelände noch heute bei den Klötzern bekannt. Auch wenn von der großen Anlage nicht mehr viel zu sehen ist, denn die Natur hat das Gelände zurückerobert. Im Sommer 1990 gab es den letzten Durchgang. Danach wurde das Objekt sehr kurz zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Nach der Wende versuchten die Treuhand und ihre Nachfolgegesellschaften, das Ferienlager zu verkaufen. Die Stadt Klötze hatte das Gelände zur touristischen Nutzung in den Flächennutzungsplan aufgenommen, so dass die Entwicklungsmöglichkeiten nur in diese Richtung gehen konnten. Die Vermarktung gelang zunächst nicht, potenzielle Interessenten stimmten dem Kauf am Ende doch nicht zu. Deshalb wurde entschieden, das Gelände zu teilen. Für das Wohnhaus am Waldrand wurde bald ein Käufer gefunden. Das Gelände des Ferienlagers selbst wurde erst 2003 bei einer Versteigerung für 45 000 Euro an den Mann gebracht. Zu einer Nutzung kam es aber seitdem nicht – das Gelände ist sich selbst überlassen.