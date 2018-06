mm Klötze. Nach vielen Jahren, in denen die Frauen beim Königsschießen zwar mitmachten, auf den Königstitel aber verzichteten, gibt es seit Sonnabend bei den Klötzer Schützen wieder eine Königin:

Claudia Schneider-Maihack hatte das Königsschießen gewonnen und nahm den Titel auch an. So konnte sie von Schießsportleiter Jan Boeck am Sonnabend am Schützenhaus Krone und Königskette in Empfang nehmen.

Als neuer Klötzer Schützenkönig wurde Thomas Bernhard proklamiert.