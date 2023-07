Kleingartenlaube in Klötze bei Feuer vernichtet

Von: Monika Schmidt

Teilen

Eine Laube in der Kleingartenanlage am Friedensberg in Klötze brannte komplett nieder. © Schmidt, Monika

Ein Laubenbrand in Klötze riss in der Nacht zu Mittwoch die Menschen aus dem Schlaf.

Klötze – 18 Feuerwehrleute in vier Fahrzeugen von der Klötzer Ortswehr rückten in der Nacht zum 19. Juli um 2.32 Uhr aus, um einen Laubenbrand in Klötze zu löschen.

Betroffen war eine Laube in der Kleingartenanlage am Friedensberg, direkt an der Schützenstraße. Die Laube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, deshalb ließ die Klötzer Feuerwehr den Unterstand kontrolliert abbrennen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, die Polizei ermittelt noch zur Brandursache. Eine Brandstiftung konnte bislang noch nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden nicht verletzt, auch die Ernte hat nur wenig Schaden genommen.