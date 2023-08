Vogelvoliere im Klötzer Tierpark wird erneuert

Von: Monika Schmidt

In der Vogelvoliere des Klötzer Tierparks wird die neue Umrandung gebaut. © Schmidt, Monika

Im Klötzer Tierpark laufen Bauarbeiten: Die Vogelvoliere wird saniert. Die alten Käfige sind schon abgebaut, eine neue Umrandung entsteht.

Klötze – Die Umgestaltung der Vogelvolieren im Klötzer Tierpark ist in vollem Gange. Den Abriss der alten Anlage erledigten die Männer der Stadtwirtschaft mit Unterstützung der Mitarbeiter aus dem Tierpark. Die schon leicht verrosteten Käfige wurden abgebaut und die maroden Fundamente entfernt, auf denen die Gitter befestigt waren. Da die Arbeit schnell von der Hand ging, konnte auch schon mit dem Aufbau der neuen Fundamente begonnen werden. Dazu wurde keine neue Betonkante gegossen, sondern die drei einzelnen Gehege werden mit großen Betonbordsteinen umrandet. Das Setzen ist nicht ganz einfach, da das Gelände der Volieren schräg ist. Mit Augenmaß, Zollstock und Nivelliergerät sind der Leiter der Klötzer Stadtwirtschaft, Axel Hübner, und seine Männer dabei im Gange. Während der Bauarbeiten sind die Vögel in den inneren Volieren untergebracht. So bekommen sie vom Trubel, der vor dem Gehege herrscht, nicht allzu viel mit. Die Ställe aus Beton bleiben stehen. Sie werden aber neu verputzt und mit frischer Farbe versehen. Dazu müssen die Mauern aber zunächst einmal gründlich gereinigt werden. Der Aufbau der neuen Gitter, die aus anthrazitfarbenem Aluminium gestaltet werden, übernimmt eine Fachfirma. Bis Ende August sollen laut Zeitplan der Stadt die Arbeiten an der Vogelvoliere abgeschlossen sein und die bunten Federtiere ihr neues Domizil wieder beziehen können. Neu ist, dass es künftig auch von der Vorderseite einen Zugang zu jedem der Käfige geben wird. Dazu werden an den Eingängen Schleusen gestaltet, die mit einer Doppeltür verhindern, dass die Vögel aus dem Käfig fliegen können. Die neugestalteten Vogelvolieren, für die die Stadt finanzielle Unterstützung bekommen hat, sollen am Sonnabend, 23. September, offiziell eingeweiht werden. An diesem Tag veranstaltet der Förderverein für den Klötzer Tierpark Arche Noah ein Kinderfest auf dem Gelände.