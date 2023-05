852 Fische in 30 Tagen – Fischaufstiegsanlage in Jahrstedt erfüllt ihre Aufgabe

Von: Monika Schmidt

Matthias Dumjahn erklärte, wie der Fischaufstieg an der Jahrstedter Stauanlage funktioniert. © Schmidt, Monika

Die Fischaufstiegsanlage in Jahrstedt funktioniert. Das hat eine 30-tägige Kontrolle ergeben. 852 Fische schwammen dabei in die Reuse.

Jahrstedt – Für Matthias Dumjahn von der Oebisfelder Biosphärenreservatsverwaltung (BR) war das Frühjahr ganz besonders spannend. Denn er konnte den Nachweis liefern, dass die Fischaufstiegsanlage am neuen Stauwerk in Jahrstedt durchaus ihren Sinn hat. Dabei hatten viele Jahr-stedter und Drömlingsbewohner vorher noch geunkt: „Da sind doch gar keine Fische drin.“ Matthias Dumjahn konnte nun das Gegenteil beweisen. Nur als die Ohre im vergangenen Jahr trockengefallen war, konnten keine Fische unterwegs sein. Aber mit den Regenfällen, die im Herbst einsetzten und bis nach Ostern anhielten, verbesserte sich die Lage. Auch die Vegetation in der Ohre ist wieder da. Für die Fische ist gerade das Gebiet rund um die Stauanlage ein guter Bereich, um sich aufzuhalten. Sobald nach dem Winter abzusehen war, dass die Fische ihre Wanderung zu den Laichgebieten beginnen, wurde mit dem Monitoring, also der „biologischen Inhaltskontrolle“ der Ohre, begonnen, informierte der BR-Mitarbeiter bei der Eröffnung der Stauanlage. Bei zwei Elektrobefischungen Ende März und Anfang Mai wurden 15 Fischarten nachgewiesen. Das waren Plötze, Rotfeder, Güster, Blei, Ukelei, Aland, Bitterling, Schleie, Moderlieschen, Flussbarsch, Hecht, Dreistachliger Stichling, Gründling, Bachschmerle und Aal. Dann wurde am Ende des Fischaufstiegs für 30 Tage ab Osterdienstag eine Reuse ins Wasser gesetzt. Alle 24 Stunden war Matthias Dumjahn vor Ort, um die Reuse zu kontrollieren. Denn: „Die Wanderung geht immer stromaufwärts“, erklärte er. Sein Fazit: „Und es sind doch Fische drin.“ Denn es gab nur drei Tage ohne Fänge. Insgesamt gingen 851 Fische ins Netz, die aus zwölf verschiedenen Arten stammten. Flussbarsch und Plötze machten etwa 85 Prozent des Gesamtfangs aus. Gefangen wurden aber auch Güster, Gründling, Döbel, Rotfeder, Blei, Bitterling und Ukelei. Die größten Fische waren ein Döbel mit 38 Zentimetern und eine Plötze mit 30 Zentimetern. Die kleinsten Fänge waren Blei und Bitterling mit einer Größe von vier Zentimetern. „Das Bemerkenswerteste waren die Fänge der Bitterlinge sowie die Fangzahl von 360 Fischen an einem Tag, nämlich am 24. April“, wertete Matthias Dumjahn aus. Sobald es nach Ostern wärmer wurde, waren jeden Tag Fische in der Reuse. Dass auch Fische mit einer Größe von fünf bis sieben Zentimetern in die Reuse gingen, beweise, so Dumjahn: „Auch die Kleinsten schaffen den Aufstieg.“ Der BR-Mitarbeiter ist mit dem Ergebnis der Funktionskontrolle sehr zufrieden. „Wir konnten zeigen, dass die Anlage funktioniert“, berichtete Matthias Dumjahn. Eine detaillierte Auswertung mit den zuständigen Behörden soll noch erfolgen. „Mit Blick auf die Wirksamkeit der Maßnahme kann man schon jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Investition, neben dem Stauwerk auch einen Fischaufstieg zu installieren, gelohnt hat“, fasste Matthias Dumjahn zusammen. Zwar sei der Aufstieg in den Fischpass für die Fische etwas kritisch, da sie sich gegen eine starke Fließgeschwindigkeit durchsetzen müssen, aber danach funktioniert der Pass einwandfrei. Einige Fische nehmen auch gar nicht den ganzen Aufstieg, sondern halten sich in einem der Riegel auf. Dort bietet die Ohre einen entsprechenden Wasserstand und durch die Fließgeschwindigkeit eine beliebte Bewegung des Wassers, so dass sich die Fische wohlfühlen.