Natur holt sich den verlassenen Kuseyer Bahnhof zurück

Von: Monika Schmidt

Der Kuseyer Bahnhof wird langsam vom wachsenden Grün verdeckt. © Schmidt, Monika

Für Güter- und Personenverkehr hatte der Kuseyer Bahnhof im 19. und 20. Jahrhundert eine wichtige Funktion. Doch seit 2002 fährt kein Zug mehr auf der Strecke, die Gleise sind abgebaut.

Kusey – Das Stellwerk am Kuseyer Bahnhof meldet seit dem 14. Dezember 2002: Außer Betrieb. Der Bahnhof liegt verlassen da, die Natur erobert sich das Gelände Stück für Stück zurück.

Seit 1889 hatte es auf der Strecke von Oebisfelde nach Salzwedel Bahnverkehr gegeben. Zum 29. September 2002 war der Personenverkehr vom Land abbestellt worden. Zuvor hatte es zum 31. Dezember 2001 schon den Güterverkehr getroffen. Zum 31. Oktober 2002 wurde die Strecke stillgelegt. Dabei war die Bahn in früherer Zeit eine wichtige Verbindung für die Gutsbesitzer in Kunrau und Kusey, um ihre Waren in die Welt auszuliefern. Noch Anfang März 1990 wurden die Gütergleise in Kusey voll genutzt, erinnern sich Eisenbahnfreunde. Am ACZ in Kusey wurden Dünger und Chemie für die Landwirtschaft umgeschlagen. Internationale Fracht kam an, wenn zum Beispiel aus Griechenland und Italien die Frühkartoffeln in die Altmark geliefert wurden. Auch Getreide, Kohle, Zement und viele landwirtschaftliche Produkte wurden im 19. und 20. Jahrhundert auf den Schienen durch die Altmark transportiert. Mit dem Kuseyer Bahnhof sind auch Schicksale verbunden: Beim Bombenangriff am 22. Februar 1945 wurde der Bahnhof komplett zerstört, Menschen starben in den Trümmern. Der Bahnhof mit seiner preußischen Architektur wurde nach dem Krieg Original wieder aufgebaut. Die roten Backsteinklinker weisen das Gebäude schon von Weitem als typisches Bahnhofsgebäude aus – zumindest das, was zwischen dem ganzen Grün noch zu erkennen ist. Denn die Bäume sind nicht nur rund um das frühere Gleisbett gewachsen. Auch auf den Bahnsteigen und an den Gebäuden hat sich die Natur, zum Beispiel in Form von wilden Rosen, das Gelände zurückgeholt. Kurios ist, dass der Bahnhof im Juni 2002 neue Bahnsteigschilder bekam und der Ortsname am Bahnhofsgebäude übermalt wurde. Dabei folgte das Aus der Strecke nur wenige Wochen später. Passiert ist am Bahnhof seitdem nichts. Zwar fand das Gebäude 2019 bei einer Versteigerung in Berlin für 22000 Euro einen neuen Besitzer. Dieser wird aber nur dann tätig, wenn es von der Stadt Klötze mal wieder eine Aufforderung gibt, die Straßenreinigung einzuhalten, weil das Kraut an der Dr. Schultz-Lupitz-Straße schon meterhoch wuchert.