Die längste Baustelle in der Klötzer Geschichte

Von: Monika Schmidt

Teilen

Die Arbeiten an der Fassade der Hegefeldhalle laufen noch. © Schmidt, Monika

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit soll die Klötzer Hegefeldhalle in wenigen Tagen wieder für den Sportunterricht und den Vereinssport nutzbar sein.

Klötze – Es sind nur noch wenige Tage, bis auch in der Einheitsgemeinde Klötze die Schule wieder beginnt. Am 17. August startet in den Grund- und der Sekundarschule der Unterricht wieder. Die Stadt Klötze hatte angekündigt, dass mit dem Beginn des Schuljahres auch – endlich – die Hegefeldhalle wieder genutzt werden kann. Zuletzt sah es nicht so aus, als ob dieser Termin gehalten werden könnte. Doch die Stadtverwaltung gibt sich zuversichtlich: „Die Halle soll zum Schuljahresbeginn wieder genutzt werden können“, teilt Kerstin Lilienthal, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus, auf Anfrage der Altmark-Zeitung mit. Allerdings, so informiert sie auf Nachfrage weiter, sind noch nicht alle Arbeiten erledigt. So müssen beispielsweise die Aufträge für die Hallenausstattung noch abgearbeitet werden. Dies sei „noch nicht allumfassend“ geschehen, heißt es aus dem Rathaus. Außen an der Halle steht noch ein Gerüst, denn die Arbeiten an der Fassade und der Dachrinne laufen ebenfalls noch. Diese beeinträchtigen die Nutzung des Halleninnern aber nicht, wie Bürgermeister Uwe Bartels schon mehrfach im Stadtrat informiert hatte. Und so bestätigt die Stadt auf Anfrage weiter: „Die Arbeiten an der Außenfassade müssen nach der Einweihung der Halle noch beendet werden.“ Für die Gestaltung der Fassade hat sich der Bürgermeister, der aktuell auch Leiter des Bauamtes ist, für „Klötze-typische“ Farben entschieden. Die Fassade wird in den Farbtönen türkisgrün, perlweiß und lichtgrau gestaltet. Das Klötzer Grün aus dem Wappen, das schon an den Fenstern der Halle zu finden ist, wird damit auch bei der Fassadenfarbe aufgegriffen. Lange ungeklärt war die Frage, was mit den „Figuren“ an der Giebelseite der Sporthalle geschehen soll. Sie waren beim Bau der Halle 1974 das sichtbare Zeichen dafür, dass in der Halle, die parallel mit dem Sekundarschulgebäude errichtet wurde, Sport getrieben werden soll. „Die Figuren werden künftig nicht mehr an der Außenfassade zu sehen sein“, teilt die Stadtverwaltung auf AZ-Anfrage mit. Für die Neugestaltung der Fassade musste die „Kunst“ , die aus rotem Metall drei Sportler zeigte, abgebaut werden. „Bei einer Anbringung an der Fassade würden Wärmebrücken entstehen“, informiert die Stadt. Es hätten aber auch statische Gründe dagegen gesprochen, das Kunstwerk wieder an der Giebelseite anzubringen. Die Metallfiguren sind zunächst einmal eingelagert worden. „Eine weitere Verwendung ist momentan noch nicht vorgesehen“, informiert Kerstin Lilienthal auf AZ-Anfrage. Die Hegefeldhalle wird vermutlich als die längste Baustelle in der Geschichte der Stadt in die Chronik eingehen: Seit 2018 war der Beginn der Sanierung angekündigt, aber erst im März 2021 rückten Bauarbeiter an. Dass der Umbau bis August 2023 dauern wird, war so nicht geplant.