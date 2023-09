30 Jahre Step by Step in Kunrau: Von der Mütteridee zum Kulturträger

Von: Wolfram Weber

Die Kunrauer Frauensportgruppe Step by Step besteht seit 30 Jahren. © Wolfram Weber

Sie sind aus dem kulturellen Geschehen in Kunrau und umzu nicht wegzudenken: Die Frauensportgruppe Step by Step besteht seit 30 Jahren.

Kunrau – Aus der Idee zweier Mütter, die sich sportlich bewegen wollten, ist in Kunrau ein Verein entstanden, der vor allem aus dem kulturellen Leben des Ortes nicht mehr wegzudenken ist. Vor 30 Jahren gründeten die Frauen in Kunrau die Frauentanzgruppe Step by Step. Zum Jubiläum im Kunrauer Schloss waren Abordnungen aller ortsansässigen Vereine sowie der Orts- und der Stadtbürgermeister eingeladen. Die Festansprache hielt Yvonne Nieder. Sie ist die Vorsitzende der Tanzgruppe. Die Idee stammte damals von Ute Sonntag und Elke Dettmer. Die beiden jungen Mütter wollten sich als Ausgleich zum Alltag etwas sportlich bewegen. Deshalb hängten sie im Konsum einen Aushang mit ihrer Idee auf. Weit über 20 jungen Müttern ging es ähnlich, sie wollten mitmachen. Zu einem ersten Kennenlernen trafen sich die Frauen in der damaligen Kunrauer Gaststätte Weidmannsheil. Am Freitag, 4. Juni 1993, gab es dann die erste „Sportrunde“, erinnerte sich Yvonne Nieder. In den nächsten drei Jahren bereiteten einzelne Mitglieder das Training vor. Als Elke Dettmer und Astrid Meineke bei einer „Sportstunde“ in Kusey zu Gast waren – dort wurden die Frauen von Dagmar Feniuk trainiert – war klar, dass eine professionelle Trainerin engagiert werden soll. Seit 1996 ist Dagmar Feniuk nun bei Step by Step und studiert mit den Frauen die verschiedensten Tänze ein. Gemeinsame Fahrten wie zum Beispiel nach Bremen, Berlin, Wernigerode und Erfurt festigten den Zusammenhalt der Gruppe. Muttertagstouren und die Weihnachtsfeiern nutzen die Frauen, um schöne Ecken in der Region zu entdecken. Die Frauen sehen sich auch als wichtiger Partner im Dorfleben, betonte Yvonne Nieder. So wickeln sie die Girlande für den Maibaum und für Jubiläen im Ort. Mit selbst gebackenen Kuchen werden Vereine wie der Förderverein für das Freibad und der Gesangverein bei ihren Aktivitäten unterstützt. Den ersten Auftritt hatten die Frauen von Step by Step beim Parkfest in Kunrau. Inzwischen folgten viele weitere Auftritte. Auch beim Jubiläum selbst traten die Frauen auf: Mit mehreren Tanzeinlagen begeisterte Step by Step ihre Gäste. Neben Geschenken zum Jubiläum gab es für die Frauen eine Überraschung: Die Feuerwehr zeigte im Schloss eine Power-Point-Präsentation mit Aktivitäten der Frauen.