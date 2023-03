Klötzer Kinderärztin im Ruhestand

Von: Monika Schmidt

Teilen

Mit Dr. Heida Ewertowski geht eine jahrzehntelange Institution im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin in den Ruhestand. © Schmidt, Monika

Sie ist in Sachen Kinder- und Jugendmedizin seit den 1980er Jahren eine Institution in Klötze. Nun geht die Kinderärztin Dr. Heida Ewertowski in den Ruhestand.

Klötze – Ein bisschen Wehmut war schon zu spüren in der Kinderarztpraxis von Dr. Heida Ewertowski. Viele Handgriffe wurden zum letzten Mal erledigt, denn die Kinderärztin geht zum Ende März 2023 in den Ruhestand. Seit 1984 ist sie als Kinderärztin in Klötze tätig und hat seitdem viele Kinder vom Tag nach der Geburt bis zur Volljährigkeit betreut. Von den ersten Patienten sind inzwischen schon die Kinder und sogar die Enkel bei ihr in Behandlung. Dr. Heida Ewertowski ist in Sachen Kinderkrankheiten und wie sie behandelt werden können für die Eltern aus Klötze und Umgebung die erste Anlaufstation und eine über Jahrzehnte bewährte Institution. Nach ihrer Facharztausbildung an der Uniklinik in Magdeburg kam sie Anfang der 1980er Jahre nach Klötze. Heida Ewertowski arbeitete zunächst in der Poliklinik gemeinsam mit anderen Ärzten. Auch nach dem Fall der Mauer blieb sie der Poliklinik zunächst treu und arbeitete dort ab 1990 als niedergelassene Kinderärztin. Dann wagte die Familie den Sprung und baute eine komplett neue Praxis an der Neustädter Straße. Seit 1993 ist diese in Betrieb und hat seitdem fast täglich Kinder mit ihren Eltern zu Besuch – ob nun zur Vorsorgeuntersuchung, zum Impfen oder weil das Kind einen Infekt hat. Doch mit 70 Jahren findet es die Ärztin an der Zeit, in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Am 17. März ist die letzte Sprechstunde, in der Folgewoche wird ausgeräumt. Doch die Eltern und Kinder in Klötze werden nicht allein gelassen. Das war Heida Ewertowski bei ihrer Entscheidung wichtig: Ab 3. April 2023 wird die Klötzer Kinderarztpraxis von der Kassenärztlichen Versicherung (KV) weiterbetrieben. Die Patienten treffen weiter auf bekannte Gesichter, denn das Personal bleibt an Bord. Die Telefonnummer für die Patienten bleibt gleich, allerdings werden sich die Öffnungszeiten ändern. „Wir wollten nicht einfach die Tür zuschließen“, sagt die Bald-Ruheständlerin. Deshalb gibt es am Dienstag, 21. März, für alle Patienten und jeden, der das Bedürfnis hat, die Gelegenheit, sich in der Praxis von Dr. Heida Ewertowski und ihrem Team zu verabschieden.