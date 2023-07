Leitfaden ohne Wert: PV-Anlagen vom Klötzer Stadtrat abgelehnt

+ © Schmidt, Monika Der Klötzer Stadtrat hat Anträge für Freiflächen-PV-Anlagen abgelehnt. © Schmidt, Monika

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Monika Schmidt schließen

Der Leitfaden, den die Klötzer Stadträte für PV-Anlagen aufgestellt haben, scheint ohne Wert. Denn die Entscheidungen werden unabhängig davon getroffen.

Klötze – Die Klötzer Stadträte folgen bei der Entscheidung über den Bau von PV-Anlagen in den Ortsteilen dem Votum der jeweiligen Ortschaftsräte. Entsprechend wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause die Aufstellung eines Bebauungsplans für eine etwa zehn Hektar große Anlage in Steimke mehrheitlich beschlossen, während es für die von den Ortschaftsräten in Immekath und Kusey abgelehnten Projekte in Immekath und Röwitz auch eine Ablehnung des Stadtrates gab. Beide Projekte wurden im Übrigen von demselben Investor beantragt. „Warum wurde das Projekt abgelehnt?“, fragte Stadtratsvorsitzender Klaus Ewertowski, als es um Röwitz ging. „Die Vorstellung hat den Ortschaftsrat nicht überzeugt“, antwortete Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels. Und der Kuseyer Ortsbürgermeister Norbert Nieder ergänzte: „Das Projekt hat uns in keinster Weise zugesagt.“ Es seien auch keine Referenzobjekte genannt worden, deshalb lehnten die Ortschaftsräte den Antrag ab. „Wir konnten mit den gemachten Angaben nichts anfangen“, fasste Norbert Nieder zusammen. Sowohl das Vorhaben in Immekath als auch das in Röwitz entsprach dem vom Stadtrat beschlossenen Leitfaden zu PV-Anlagen. Raimund Punke machte bei der Stadtratssitzung darauf aufmerksam, dass sich die entsprechende Arbeitsgruppe des Stadtrates mit dem Erstellen des Leitfadens viel Arbeit und viele Gedanken gemacht hatte. „Ich stelle nun fest, dass das gar keine Rolle spielt“, wunderte er sich. Anlagen würden von den Ortschaftsräten einfach abgelehnt, „wenn sie nicht zusagen“. Raimund Punke äußerte die Angst, dass die Einheitsgemeinde in Zukunft ohne die Einnahmen und den Strom aus PV-Anlagen dastehe „und die anderen über uns lachen.“ Er appellierte an die Ortschaftsräte in der Einheitsgemeinde, sich an die aufgestellten Parameter zu halten. Diesem Anliegen stimmte auch Joachim Klabis zu. Es würden sehr viele Anträge eingebracht, von der Arbeitsgruppe genau geprüft und dann in den Orten einfach abgelehnt. „Die Arbeitsgruppe muss überdenken, wie wir weitermachen können“, regte Joachim Klabis an. Der Zwiespalt zwischen dem eigenen Leitfaden und der Entscheidung der Ortschaftsräte beschäftigt die Kommunalpolitiker schon eine ganze Weile. Die Bedingungen des Leitfadens könnten noch einmal überprüft werden, um eher einen Konsens zwischen Orts- und Stadtrat zu erzielen, so die Anregung des Trippiglebeners.