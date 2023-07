Kunrauer wollen Projekt Hochzeitsbaum starten

Von: Monika Schmidt

Wer im Kunrauer Schloss heiratet, kann sich künftig mit einem Baum im Park verewigen. © Schmidt, Monika

Als Erinnerung an den „schönsten Tag im Leben“ sollen Brautpaare bald im Kunrauer Schlosspark Hochzeitsbäume pflanzen dürfen.

Kunrau – Das Projekt Hochzeitsbäume im Kunrauer Park nimmt vielleicht doch bald Formen an. Schon seit mehreren Jahren kämpfen die Kunrauer für ihre Idee, für Brautpaare, die sich im Kunrauer Schloss trauen lassen, eine weitere Attraktion zu schaffen. Der Kunrauer Ortschaftsrat um seinen Ortsbürgermeister Frank Bartels hat sich nun noch einmal intensiv dahintergeklemmt, um das Projekt bei der Stadt Klötze genehmigt zu bekommen. So sprach Frank Bartels mit Clemens-Paul Berlin, dem Sachgebietsleiter im Klötzer Ordnungsamt, über das Thema. Die Stadt hat grundsätzlich nichts gegen das Vorhaben einzuwenden, dass Hochzeitspaare einen Baum als Erinnerung an das Ereignis im Kunrauer Park pflanzen und so helfen, den Baumbestand wieder aufzuwerten, berichtete Frank Bartels bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Kunrau. Damit es für die Brautpaare anschließend ein schönes Hochzeitsfoto gibt, habe die Stadt zudem eine Bank für den Magnolienbaum spendiert, berichtete der Kunrauer Ortsbürgermeister weiter. „Wir als Ortschaftsrat erstellen einen Flyer, der dann an die Hochzeitspaare im Standesamt verteilt wird“, kündigte Frank Bartels an. Die Aufgabe wurde noch am Abend unter den Ortschaftsräten aufgeteilt. Auf dem Flyer soll das Hochzeitsbäumeprojekt vorgestellt werden. Außerdem werden die Ansprechpartner benannt, an die sich die interessierten Paare wenden können. Und es gibt eine Liste der Bäume, deren Anpflanzung im Kunrauer Park möglich ist. „Den Flyer bezahlen wir aus unserem Ortsbudget“, kündigte Frank Bartels weiter an. Auch ein Motto für den Flyer hat sich der Ortsbürgermeister schon ausgedacht: „Lass deine Ehe Wurzeln schlagen“, so soll das Motto lauten. Wenn sich ein Paar einen Baum ausgesucht hat, wird dieser zum Wunschtermin nach Kunrau geliefert, auch das Pflanzloch wird vorbereitet. Die Hochzeitspaare können den Baum dann unter Anleitung selbst anpflanzen und mit ihrer Hochzeitsgesellschaft angießen. Die bleibende Erinnerung an den schönsten Tag des Lebens kann dann von den Paaren immer wieder besucht werden.