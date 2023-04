Damit der Schilderwald in Klötze nicht zu dicht wird: Radleitsysteme sollen vereint werden

Von: Monika Schmidt

Aus zwei Radverkehrsleitsystem soll perspektivisch eins werden, damit der Schilderwald in Klötze gelichtet wird. © Monika Schmidt

Perspektivisch sollen das Radverkehrsleitsystem des Altmarkkreises und die Drömlingsradtouren zusammengeführt werden. Damit kann der Schilderwald reduziert werden.

Klötze – Nicht nur in der Klötzer Innenstadt, auch in den Orten der Einheitsgemeinde sind vom Altmarkkreis neue Radwegschilder aufgestellt worden. In Kunrau und Steimke wurden die Standorte in den Ortschaftsratssitzungen der vergangenen Woche thematisiert. Nicht jedes Hinweisschild wurde von den Einwohnern als notwendig empfunden. Vor allem dort, wo das Radverkehrssystem des Altmarkkreises sich mit dem Radwegenetz des Drömlings überschneidet, kommt es zu Verwirrungen. Ein Beispiel dafür ist die Beschilderung an der Bergstraße in Klötze, wo direkt nebeneinander Hinweise für beide Radtouren stehen. „Mittelfristig ist eine Verschmelzung der beiden Systeme angestrebt“, informiert Kreis-Sprecherin Inka Ludwig. Der „Schilderwald“ an der Kreuzung zur Oebisfelder Straße ist dadurch entstanden, „weil die alten Schilder aufgrund der verwendeten Befestigungselemente nicht an die neuen Pfosten umgebaut werden können“. Der neue Pfosten bietet jedoch Platz für zusätzlich notwendige Ortsinformationen. Eine Installation der neuen Schilder an den alten Pfosten ist an dieser Stelle nicht möglich, da der Pfosten zu kurz und nicht stabil genug ist, teilt die Kreis-Sprecherin weiter mit. Für das Drömlingsleitsystem, das erst im vergangenen Jahr beschildert werden konnte, nachdem mehrere Jahre vergeblich versucht wurde, Fördermittel für das Leitsystem zu erhalten, besteht eine Zweckbindungsfrist, teilt Inka Ludwig mit. Demontagen seien nur in Ausnahmefällen vorgesehen. „Sollten defekte Drömlingsschilder ausgetauscht werden müssen, können die Ersatzschilder passgenau nachbestellt und am kommunalen Leitsystem installiert werden“, kündigt die Pressesprecherin des Altmarkkreises weiter an. Überzählige Pfosten werden dann entfernt und einer anderen Verwendung zugeführt. Bis dahin bleibt es bei einer an einigen Stellen sehr hohen Zahl von Hinweisschildern in unterschiedliche Richtungen, bei denen die Radfahrer am besten kurz anhalten, um sie genau lesen zu können. Das gilt auch für die Schilder am Kreisel, bei denen die Radtouristen erst die richtige Ausfahrt am Kreis erfassen müssen.