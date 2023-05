Christian Gebühr will Bürgermeister von Klötze werden

Von: Monika Schmidt

Als Einzelbewerber will Christian Gebühr aus Klötze am 17. September 2023 das Amt des Klötzer Bürgermeisters erobern. Er hat sich zu vielen Punkten schon konkrete Gedanken gemacht, die er als neuer Chef im Rathaus ändern möchte.

Klötze – Die Entscheidung, bei der Bürgermeister-Wahl in Klötze am 17. September anzutreten, ist bei Christian Gebühr schon vor Monaten gereift. Ebenso wie der Entschluss, dass er als Einzelbewerber, ohne Unterstützung einer Partei, versuchen möchte, Bürgermeister von Klötze zu werden.

Dass er dazu Unterstützungsunterschriften sammeln muss, ist für den Klötzer kein Problem. Denn er kennt viele, die seine Kandidatur unterstützen. Christian Gebühr ist 39 Jahre alt, geschieden und von Beruf Bodenleger. Seine politische Aktivität beschränkte sich bislang auf die Mitarbeit im Klötzer Ortschaftsrat. Vor allem ehrenamtlich legt er großes Engagement an den Tag. Diese Tätigkeiten hat er inzwischen aber auf zwei große Vereine reduziert: den Kleingartenverein Friedensberg und den Förderverein für das Tiergehege. Besonders das Tiergehege liegt ihm am Herzen. „Am Tierpark dürfen wir nicht sparen“, betont Christian Gebühr im AZ-Gespräch. Schließlich sei Klötze auch ein staatlich anerkannter Luftkurort, der seinen Besuchern neben der schönen Natur etwas bieten müsse. Deshalb gehören für ihn auch die Freizeitmöglichkeiten dazu. Ein Grund seiner Kandidatur ist in aus seiner Sicht notwendigen Veränderungen im Rathaus begründet: „Ich bin für ein offenes Rathaus. Alles, was beschlossen wird, muss auch nach außen getragen werden“, findet der Klötzer. Bei großen Baumaßnahmen sollte von Anfang an gegenüber den Bürgern „mit offenen Karten gespielt werden“. „Die Verwaltung muss bürgernah arbeiten, es darf keine Heimlichtuerei wie in den vergangenen sieben Jahren geben“, wünscht sich der Einzelbewerber.

Auch zur Struktur der Verwaltung hat er sich schon konkrete Gedanken gemacht: „Alle Ämter müssen auf den Prüfstand und dann muss dafür gesorgt werden, dass die Arbeit gerecht verteilt wird“, kündigt Christian Gebühr als einen der ersten Schritte seiner Tätigkeit als Leiter der Verwaltung an. Bei der Ämterstruktur soll es neben dem Haupt- und Kämmereiamt wieder Trennung von Bau- und Ordnungsamt geben. Zwei Amtsleiter seien für diese Aufgaben nötig, weil einer allein die ganze Arbeit nicht bewältigen könne. Besonders beim Thema Bau gebe es im Klötzer Rathaus noch viel zu tun. Deshalb setzt Christian Gebühr einen Schwerpunkt darauf, Fördermittel zu besorgen. „Dazu sind mindestens zwei Mitarbeiter nötig, die sich ausschließlich darum kümmern“, kündigt er an. „Es gibt überall Gelder, man muss sie nur ausschöpfen und beantragen“, erklärt er. Denn nur, wer Gelder beantrage, könne diese auch hinterher bekommen. Er selbst als Bürgermeister werde keine zusätzliche Amtsleitertätigkeit ausüben, kündigte Christian Gebühr an. Auch zur finanziellen Lage der Einheitsgemeinde hat sich der Klötzer schon seine Gedanken gemacht. Allerdings fehlt ihm da noch der detaillierte Einblick in die Zahlen. „Es muss alles auf den Prüfstand“, kündigt er an. Bei zwei Punkten möchte er aber auf keinen Fall sparen: beim Kita-Personal und beim Martinimarkt. „Das Kita-Personal muss ausreichend bezahlt werden“, sieht der Kandidat einen Ansatzpunkt für Veränderungen. Es müssten auch Anreize geschaffen werden, „damit die Leute bei uns arbeiten“. Zum Martinimarkt ist seine Stellung klar: „Der Martinimarkt bleibt in der Hand der Stadt, er wird nicht an einen fremden Ausrichter vergeben“, betont Christian Gebühr. Dass die Ausrichtung des großen Rummels für die Stadt auch mit hohen Kosten verbunden ist, ist ihm bewusst. Aber der Martinimarkt trage dazu bei, Klötze weit über die Grenzen der Stadt bekannt zu machen. Deshalb soll der Markt weiter von der Stadt organisiert werden. Die zuständigen Mitarbeiter müssten aber entlastet werden, da sie weitere Aufgaben nicht schaffen. Wichtig ist dem 39-Jährigen außerdem die Sauberkeit und Ordnung in der Stadt. Zur Stadtwirtschaft hat er konkrete Vorstellungen, wie die Arbeit umorganisiert werden kann. Er könnte sich eine Art Eigenbetrieb vorstellen, in dem die Mitarbeiter selbstständig ihre Aufgaben erledigen. Die Zusammenarbeit der Dörfer und der Vereine liegt Christian Gebühr am Herzen. Deshalb sollen sich „alle Vereine an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, was man machen kann.“ Denn: „Ein Gegeneinander gibt es überall, aber Miteinander ist viel besser.“ Christian Gebühr macht sich dafür stark, die Traditionen, wie die Osterfeuer, in der Stadt und in den Dörfern zu erhalten „Traditionen sind das A und O.“