CDU nominiert Kay Knittel für Bürgermeisterwahl in Klötze

Von: Monika Schmidt

Kay Knittel (r.) wurde von der Klötzer CDU als Kandidat für die Bürgermeisterwahl nominiert. © Privat

Kay Knittel tritt für die CDU bei der Bürgermeister-Wahl in Klötze an. Er will am 17. September das Amt von Uwe Bartels übernehmen.

Klötze – „Es wird Zeit, dass sich was ändert“, findet Kay Knittel, wenn er auf die aktuelle Stadtpolitik blickt. Deshalb bereitet sich der Klötzer schon seit drei Jahren auf eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt der Stadt Klötze vor. Dazu habe er sich ein fundiertes Wissen in Sachen Verwaltung, Finanzen und Mitarbeiterführung angeeignet.

Am Dienstagabend bekam er grünes Licht und Unterstützung seiner Partei: Kay Knittel wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung mit, wie er sagt, „überwältigender Mehrheit“ als Bürgermeisterkandidat der CDU für die Wahl am Sonntag, 17. September, nominiert. Am selben Abend wählten die Mitglieder ihn auch zum neuen Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Klötze. Sein Stellvertreter ist Enrico Meyer, als Beisitzer wurden Claudia Isik, Dagmar Knittel-Grass, Hartwig Lemme und Uwe Witte gewählt. Kay Knittel ist gebürtiger Klötzer und nicht unbekannt: Er war Gründungsmitglied des Klötzer Karnevalsverein und Initiator des damaligen Showballetts One, er gründete 2007 die Theatergruppe und ist auch ehrenamtlich im Klötzer Jugendweiheverein tätig. Seit 2004 ist Kay Knittel verheiratet, er hat einen 22-jährigen Sohn. Der 56-Jährige hat nach einer Tischlerlehre ein Studium als Bauingenieur für Hochbau aufgenommen und eine Ausbildung zum Schauwerbegestalter absolviert. Mit einer Werbeagentur hat er sich selbstständig gemacht. „Klötze und seine Bürger der Verwaltungsgemeinschaft waren für mich immer wichtig“, betonte Kay Knittel in seiner Rede bei der Nominierungsveranstaltung. „Ich will für die Bürger da sein, nicht umgekehrt“, ist sein Motto. Da seiner Ansicht nach in den vergangenen Jahren „viel schief gelaufen ist“, will er alles daransetzen, das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen.

Besonders sind ihm dabei die Mitarbeiter der Stadt wichtig. Er wisse aus Gesprächen, dass viele Mitarbeiter unzufrieden sind. Das möchte Kay Knittel ändern und mit gegenseitigem Respekt und Anstand neue Motivation schaffen. „Die Bürger sollen sagen: Das ist eine Verwaltung, die für und mit uns arbeitet“, wünscht sich Kay Knittel. Er setzt auf Ehrlichkeit und Transparenz statt Heimlichkeiten. Als künftiger Bürgermeister möchte er Präsenz bei den Sprechtagen zeigen und für die Anliegen der Bürger da sein. Er bringt Lebenserfahrung mit, da er bislang schon viele Steine aus dem Weg räumen musste, um seine Ziele zu erreichen. „Ich bin zielstrebig und beharrlich. Ich habe mir alles erkämpfen müssen“, sagte der Kandidat. Die Projekte und Visionen, die Kay Knittel bei seiner Nominierung vorstellte, sind vielfältig. „Ich möchte alle Generationen mitnehmen, möchte Plätze und Begegnungen schaffen“, sagt er. Ein großes Problem ist der Personalmangel im Kita- und Hortbereich. „Da muss Abhilfe geschaffen werden, indem man andere Weg geht als bisher“, kündigt Kay Knittel an. Übergangsweise könnte Personal über Leihfirmen gewonnen werden, regt er an. „Eine Herzensangelegenheit von mir ist, alle Gemeinden wieder an einen Tisch zu bringen und in einer konstruktiven Arbeit miteinander an einem Strang zu ziehen“, kündigt der CDU-Kandidat an. Für die Verbesserung der finanziellen Situation sieht er auch die Stadträte in der Pflicht.

Weitere Ziele des Bewerbers sind der Erhalt und die Modernisierung von Dorfgemeinschaftshäusern und Altmarksaal, von Zinnberghalle, Skaterbahn und öffentlichen Plätzen. Kay Knittel möchte Fahrradwege ausbauen, Parks instand setzen und neu erschaffen sowie neue Projekte ins Leben rufen. Im Fokus sollen dabei die Kinder, Jugendlichen und älteren Mitmenschen stehen. Die Wirtschaft und Selbstständige sollen stärker gefördert werden, Schandflecke sollen beseitigt und Vereine gefördert werden. Damit Fördermittel ausgeschöpft werden, sollte es einen Fördermittelbeauftragten geben, nannte er weitere Punkte seiner Kandidatur. Kay Knittel warb mit „Lebenserfahrung, Empathie, Durchsetzungsvermögen und Führungsqualitäten“ bei den CDU-Mitgliedern. „Ich traue mir das Amt zu“, so sein Fazit.