Moderne Käfige für bunte Vögel in Klötze

Von: Monika Schmidt

Die Vogelvolieren im Klötzer Tierpark stammen aus den 1960er Jahren und sollen nun erneuert werden. © Monika Schmidt

30000 Euro investiert die Stadt Klötze in die Erneuerung der Vogelvolieren im Tierpark. Bei der Finanzierung werden Spenden und Fördermittel genutzt.

Klötze – Die Vogelvoliere im Klötzer Tiergehege stammt noch aus den Gründungszeiten in den 1960er Jahren. Entsprechend verwittert sehen die Käfige aus. Deshalb haben sich die Stadt Klötze und der Förderverein für das Tiergehege für dieses Jahr fest vorgenommen, die Vogelvolieren zu sanieren. Das Projekt steht schon länger auf der Liste, doch bislang fehlte es an der Finanzierung. „Die Kostenvoranschläge lagen bei 30 000 Euro“, informierte Bürgermeister Uwe Bartels auf AZ-Anfrage. So viel Geld konnte die Stadt aus dem Etat nicht zur Verfügung stellen und ging deshalb auf die Suche nach Fördermitteln. Unter anderem von Lotto Sachsen-Anhalt gibt es eine Förderung von 18 000 Euro für das Vorhaben (AZ berichtete). Aber auch die Rückzahlungsmittel der ÖSA-Versicherung, die die Stadt erhalten hat, sollen für die Erneuerung der Volieren eingesetzt werden, hatte Bürgermeister Uwe Bartels angekündigt. „Wir sind dabei, die Auftragsvergaben vorzubereiten“, kündigte er im AZ-Gespräch weiter an. So sollen zunächst die alten Anlagen abgebaut werden. „Wir wollen aber die Fundamente nutzen, um darauf die neuen Vogelkäfige zu errichten“, informierte der Stadt-Bürgermeister weiter. Wo es geht, soll auch auf die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins gesetzt werden. „Förderverein und Stadtwirtschaft können die vorbereitenden Arbeiten erledigen“, so Uwe Bartels. Der Neubau der modernen Volieren soll dann aber von einer Fachfirma ausgeführt werden. Nach Angaben von Uwe Bartels steht der Zeitplan noch nicht fest. Ziel ist es aber, die Umgestaltung noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen. Mit den neuen Käfigen soll auch dafür gesorgt werden, dass die bunten Vögel vom Sittich bis zur Taube besser von den Besuchern betrachtet werden können. Aktuell ist dies wegen der engen Gittermaschen der Käfige nur sehr schwer möglich.