Sind die Kandidaten bereits Wahlhelfer gewesen?

Bürgermeisterkandidaten von Klötze stehen Rede und Antwort

Von: Monika Schmidt

Sie stellten sich in dieser Woche zweimal den Fragen der Einwohner: Die Bürgermeisterkandidaten Marco Wille (v. r.), Uwe Bartels, Kay Knittel, Alexander Kleine und Christian Gebühr. © Monika Schmidt

Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in Klötze ist sehr groß. Zu den beiden Kandidatenvorstellungen in dieser Woche kamen jeweils mehr als 200 interessierte Einwohner.

Klötze / Neuferchau – Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in der Stadt Klötze ist in diesem Jahr sehr groß. Das beweisen nicht nur die fünf Kandidaten – Uwe Bartels (UWG), Christian Gebühr (Einzelbewerber), Alexander Kleine (SPD), Kay Knittel (CDU) und Marco Wille (Einzelbewerber) –, die sich um das Amt als Klötzer Stadtoberhaupt bewerben, sondern auch die große Beteiligung der Einwohner an den Vorstellungsrunden. Nach einem Termin am Dienstag in Neuferchau, den der Förderverein für das Kunrauer Freibad gemeinsam mit dem Ortschaftsrat organisiert hatte, gab es am Donnerstag in der Klötzer Zinnberghalle die offizielle Wahlpräsentation des Gemeindewahlleiters. In beiden Fällen waren mehr als 200 interessierte Einwohner erschienen, die die Kandidaten zu verschiedenen Themen befragten.

Zunächst gab es für alle fünf Bewerber die Gelegenheit, sich persönlich und ihre Ziele vorzustellen. Dann hieß es „Feuer frei“ für die Einwohner. Die Bandbreite der Fragen war groß. Von allen fünf Kandidaten gab es ein klares Bekenntnis zum Erhalt der beiden Freibäder in Klötze und Kunrau. Einheitlichkeit herrschte aber auch beim Thema der umstrittenen Lebensversicherungen: Alle fünf sprachen sich für eine „lückenlose Aufklärung“ der Vorgänge aus. Noch handelt es sich um ein „laufendes Verfahren“, weshalb Bürgermeister Uwe Bartels nicht näher auf die Punkte eingehen wollte. Doch auch die Stadtratsmitglieder Marco Wille und Alexander Kleine hielten sich bedeckt. Nur im „vorgegebenen rechtlichen Rahmen“ sei es später möglich, über die Ergebnisse öffentlich zu sprechen, betonten sie.



Sind die Kandidaten bereits Wahlhelfer gewesen?

Interessant war die Frage in Neuferchau, ob die Kandidaten selbst schon einmal als Wahlhelfer mitgearbeitet haben. Dazu gab es von Christian Gebühr ein klares Ja. Kay Knittel informierte, dass er immerhin einen Raum für die Wahlen in der Zinnberghalle zur Verfügung gestellt hatte. Alexander Kleine, Uwe Bartels und Marco Wille standen meist selbst mit auf dem Wahlzettel, so dass sie nicht Wahlhelfer sein konnten. Zumal Alexander Kleine mit seinen 27 Jahren noch nicht so viele Wahlen erlebt hat, wie die beiden anderen Stadtratsmitglieder, die schon seit den 1990er Jahren kommunalpolitisch aktiv sind.



In beiden Fragerunden ging es um Kusey: Ideen für die Nachnutzung der Kuseyer Grundschule sollten in Neuferchau genannt werden. In Klötze ging es um die Frage, wie mit den leer stehenden Gebäuden verfahren werden soll: Verkaufen oder selbst nutzen? Während Uwe Bartels sich für einen Verkauf der Immobilien aussprach, könnte sich Marco Wille in der Kuseyer Grundschule betreutes Wohnen mit einem ärztlichen Zentrum vorstellen. Alexander Kleine betonte, dass nicht der Stadtrat allein über das Thema entscheiden sollte, sondern die Leute vor Ort beim Prozess mitgenommen werden sollten. Gefragt wurde außerdem, wie die Kandidaten zum Erhalt von Spielplätzen und Dorfgemeinschaftshäusern stehen, welche Veränderungen im Rathaus vorgenommen werden sollen und wie mehr Gewerbe – und damit Gewerbesteuereinnahmen – in die Stadt gelockt werden könne.



Während es in Neuferchau bei der zweistündigen Runde sachlich blieb, drifteten bei der Diskussionsrunde in Klötze am Donnerstag gegen Ende die Fragen in persönliche Vorwürfe ab. Das veranlasste zahlreiche Besucher, die Veranstaltung vorzeitig zu verlassen.